Barths neuer Kontaktbeamte: „Ich möchte jetzt mal der gute Polizist sein“

Barth

Als Torsten Schildt erfuhr, für welchen Bereich er als neuer Kontaktbeamter verantwortlich ist, musste er kurz schlucken. „Ich war davon ausgegangen, dass ich nur für die Stadt Barth zuständig bin. Ich wusste nicht, dass das gesamte Amt Barth dazugehört“, berichtet der 53-Jährige. Zehn Gemeinden gehören zum Amt – von Saal bis Karnin und von Pruchten bis Trinwillershagen.

Seit dem 1. Juni ist Torsten Schildt als Kontaktbeamter im Dienst und hat sein Büro im Polizeirevier in der Baustraße in Barth bezogen. Dort wurde er zunächst von seinem Vorgänger Ingo Latwat, der sich in den Ruhestand verabschiedete, in seine neuen Aufgaben eingeführt.

Schon 2002 in Barth im Einsatz

Die Stadt Barth ist dem Polizeibeamten aber nicht unbekannt. „Ich war 2002 schon einmal für einige Monate im Praktikum hier im Rahmen des Bäderdienstes. Mein jetziger Dienststellenleiter war damals mein Dienstgruppenleiter. Die Arbeit hier hat mir sehr viel Spaß gemacht, es ist ein interessantes Gebiet und Barth ist eine tolle Stadt.“

An seinem ersten Arbeitstag habe er das Gefühl gehabt, als wäre er nie weggewesen. „Als hätte es die letzten 18 Jahre gar nicht gegeben. Ich habe mich hier gleich zu Hause gefühlt“, schwärmt Torsten Schildt von seinem neuen Arbeitsort. „Was man hier alles entdeckt, wenn man zu Fuß auf Streife ist, ist der Wahnsinn. Die vielen tollen Innenhöfe, die kleinen Gassen und die liebevoll gestalteten Vorgärten. Barth ist eine richtige Märchenstadt.“

Der Mann für die besonderen Lagen

29 Jahre ist Torsten Schildt nun schon Polizist und hat in all den Jahren viel erlebt. Zunächst arbeitete er in der Einsatztruppe für besondere Lagen. „Wir waren in Stralsund stationiert, aber im ganzen Landkreis unterwegs. Dadurch habe ich viel gesehen“, sagt der Polizeibeamten. Seine Kollegen und er wurden immer dann gerufen, wenn Not am Mann war – egal ob Schlägereien, häusliche Gewalt oder schwere Verkehrsunfälle. „Wenn es ’brannte’, waren wir da. In den Jahren habe ich viele schlimme Sachen gesehen“, berichtet Torsten Schildt.

Vor 18 Jahren wechselte der gebürtige Grimmener dann zur Verkehrspolizei, die zunächst in Stralsund und dann in Grimmen stationiert war. Mit dem Videowagen fuhr er hinter Rasern oder Dränglern her. „Da musst du richtig fit sein. Wir mussten jedes Jahr ein Fahrsicherheitstraining machen“, berichtet Torsten Schildt, der unter anderem Raser verfolgen musste, die mit mehr als 200 km/h auf Bundes- und Landesstraßen unterwegs waren. „Dabei muss man natürlich so fahren, dass man andere und auch sich selbst nicht gefährdet.“

„Ich war viele Jahre der ’böse’ Polizist“

In den letzten Jahren bei der Verkehrspolizei begleitete er nachts Schwerlasttransporte. Zu seiner Aufgabe gehörte es, die Dokumente zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Ladung richtig gesichert ist.

„Ich war viele Jahre der ’böse’ Polizist, der Strafen verteilt, jetzt möchte ich mal der gute Polizist sein. Ich möchte für die Bürger da sein, ihr Ansprechpartner sein, ganz egal, welche Sorgen sie haben.“ Ob Nachbarschaftsstreit, Ruhestörung oder Streit in der Familie, wer Sorgen hat, kann sich an ihn wenden.

Viel draußen unterwegs

Natürlich bleibe er Polizist und müsse die ganz Unbelehrbaren auch maßregeln, aber in erste Linie möchte er der Freund und Helfer sein. Dafür sei es wichtig, dass er nicht in seinem Büro sitze, sondern vor allem draußen unterwegs sei. „Im Moment bin ich vor allem zu Fuß auf Streife, bei längeren Strecken habe ich meinen Dienstwagen. Mein Wunsch wäre es, dass ich ein Dienstrad bekomme. Dann kann ich damit Streife fahren.“

Den Schritt, nach 18 Jahren bei der Verkehrspolizei aufzuhören, und etwas Neues zu wagen, habe er nicht bereut. „In Barth werde ich schon jetzt auf der Straße erkannt und gegrüßt, auch ohne Uniform. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe noch achteinhalb Jahre bis zur Pension und wollte etwas Neues wagen. Das war die richtige Entscheidung“, ist er sich sicher.

Von Anika Wenning