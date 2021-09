Wustrow

Der Klimawandel und der damit steigende Meeresspiegel bedrohen die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Mit dem Ersatz schadhafter Buhnen südlich der Wustrower Seebrücke wird zwar kurzfristig eine Barriere gegen den Sandtransport entlang der Ostseeküste der Halbinsel in Richtung Darßer Ort erneuert. Doch gegen einen Anstieg der Ostsee infolge eines Abschmelzens der Polkappen aufgrund immer höherer Durchschnittstemperaturen helfen die gerammten Hölzer wenig.

Der Neubau von Buhen dient in erster Linie dem Erhalt des Status quo, also des Ist-Zustandes. Die Ostseebäder möchten ihren Gästen einen möglichst breiten Strand bieten. Weil der Sand aber durch unvollständige Buhnen von der Strömung mitgenommen wird, sollen Buhnen das Wegschwemmen des Sandes wenigstens verringern. Aufzuhalten ist die Erosion der Küsten indes nicht. Sichtbar ist das vor allem in dem Küstenabschnitt zwischen Wustrow und Ahrenshoop. Dort bröckelt das Hochufer gefühlt immer schneller ab. Die Strömung hat schon eine kleine Bucht geformt, in deren Verlauf sich der Abtrag der Küste weiter beschleunigt.

Millionen für Küstenschutz

Rund 20 Millionen Euro setzte das Land Mecklenburg-Vorpommern jedes Jahr für Instandhaltung und Erneuerung des Küstenschutzes ein. Diese Summe wird künftig nicht mehr reichen. Das sagt Umweltminister Till Backhaus (SPD). Die anstehenden Maßnahmen finden sich unter anderem in der Fortschreibung des Regelwerks Küstenschutz wieder.

Neben der permanenten Aufspülung von Dünen und Strandabschnitten finden sich darin auch einige Großprojekte. Teuerstes Einzelvorhaben in den kommenden zehn Jahren ist dabei der Bau des Ringdeiches um das Ostseebad Prerow. Der Bau von rund drei Kilometern Wällen im Nationalpark sowie die Verstärkung von Dünen und Deichen wird mit rund 20 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Aufgrund des Klimawandels mit befürchteten Hochwassern wurden zuletzt auch Bebauungspläne ergänzt. Beispiel: Für den Borner Bebauungsplan Ortsmitte wurde das sogenannte Bemessungshochwasser für Neubauten – das ist die Fußbodenhöhe im Erdgeschoss über den durchschnittlichen Pegelstand – von 1,95 Meter auf 2,45 Meter hochgesetzt. Kritiker einer Bebauung des Borner Holms sehen das als weiteres Argument gegen das Vorhaben, auf dem Boddenareal gut 50 Ferienhäuser und ein Hotel zu errichten.

Lange Aufgabenliste

Die Anhebung der Werftallee in Rostock sowie die Erhöhung der Hochwasserschutzwand im Rostocker Stadthafen, teilweise soll auch Gelände aufgeschüttet werden, die Verbesserung des Sturmflutschutzes auf Ummanz und im Norden Usedoms stehen ebenso in dem Maßnahmenplan wie die Verstärkung eines einen Kilometer langen Abschnitts der Sundpromenade in Stralsund. Besonders im Blick hat die Landesregierung auch die Dünen zwischen Prerow und Zingst – immerhin ein 15,6 Kilometer langer Abschnitt. Auch die gut elf Kilometer lange Distanz der Außenküste vom Dierhäger Ortsteil Neuhaus bis Wustrow sind im Plan, dazu zählt die nun begonnene Erneuerung der schadhaften Buhnen.

Im kommenden Monat steht der Beginn der größten Küstenschutzmaßnahme auf der Halbinsel überhaupt an. Dann soll der Strand in Ahrenshoop großflächig aufgespült werden. Dort wurde vor zwei Jahren ein Großteil des gerade aufgespülten Strandes durch eine Sturmflut weggerissen. Dabei setzen die Experten im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt auf die Sandmassen. Die werden nämlich für den Küstenschutz gebraucht – nach dem Motto „Masse macht’s“. Darum wird alles in Bewegung gesetzt, den Sand möglichst im Bereich der gefährdeten Küstenabschnitte zu halten.

Tausende Pfähle werden in Wustrow gerammt

Die Pfähle für den Buhnenbau in Wustrow liegen bereit. Quelle: Timo Richter

Für Wustrow bedeutet das aktuell: Bis weit ins nächste Jahr hinein – die Rede ist von Mai – werden die Buhnen im Bereich zwischen Windrad bis nahe des Ostseehotels Wustrow komplett erneuert. Es werden insgesamt 21 neue Buhnenreihen gesetzt. Nachdem infolge der Sturmflut vor zwei Jahren die Dünen mit Sand aus dem Bereich der Wellenbrecher aufgefüllt und neu profiliert wurden, soll nun der Sedimenttransport vermindert werden.

Rund 1,9 Millionen Euro lässt sich das Land die Maßnahme kosten. Die alten, in erster Linie durch die Schiffsbohrmuschel zerstörten Hölzer werden seeseitig durch FSC-zertifizierte Pfähle aus unbehandeltem Eukalyptusholz ersetzt. Landseitig kommt ebenso zertifiziertes Kiefernholz zum Einsatz. Insgesamt werden in dem Bereich landseitig knapp 1400 Hölzer in den Boden getrieben, seeseitig ist der Verbau von knapp 4200 Pfählen geplant. Die neuen Buhnen ragen bis zu 100 Meter in die Ostsee hinein.

