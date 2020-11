Baugenehmigung für zwei Wohnhäuser in Wustrow

Wustrow

Die Baugenehmigung für die Errichtung von zwei Wohnhäusern auf dem Grundstück der einstigen Kindertagesstätte in der Osterstraße liegt vor. Das berichtete der Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig ( CDU) während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Ende dieses Monats beziehungsweise Anfang Dezember soll der Abriss des früheren Kindereinrichtung beginnen. Die geschätzten Abrisskosten in Höhe von 55 000 Euro hatte die Kommune gerade erst nachträglich eingeplant.

Enstehen sollen auf dem Gelände zwei Gebäude im Kapitänshausstil. In jedem Haus finden vier Mietwohnungen Platz. Im Erdgeschoss werden jeweils eine Zwei- sowie eine Vierraumwohnung entstehen, im Obergeschoss jeweils eine Zwei-sowie eine Dreizimmerwohnung. Während der nächsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter am 19. November will Daniel Schimmelpfennig das Projekt genauer vorstellen. Der Bürgermeister geht davon aus, dass im März kommenden Jahres Baubeginn sein wird. Es sehe gut aus, dass die Wohnungen zu Weihnachten 2021 bezogen sein können, so Daniel Schimmelpfennig.

Tempo auch beim Straßenbau

Die Sanierung des Grünen Weges in Wustrow hat begonnen. Quelle: Timo Richter

Auch in Sachen Straßenbau drückt das Ostseebad auf dem Fischland aufs Tempo. Erfolgte Mitte Oktober der Beginn der Sanierung des Grünen Weges, soll Ende des laufenden Monats die Fritz-Reuter-Straße dazukommen. Der nächste Abschnitt der Neuen Straße werde laut Daniel Schimmelpfennig im Januar nachgezogen. Er geht davon aus, dass diese Maßnahmen bis Ende April kommenden Jahres zum Beginn der Urlaubssaison abgeschlossen sein werden. Weil im Grünen Weg einige historische Häuser stehen, wurden vor Baubeginn Schwingungsmessungen durchgeführt. Der Baubetrieb hat nun Vorgaben zu Maximalgewichten von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen in dem Bereich.

Noch in diesem Jahr wird laut Bürgermeister die Vorplanung für die Sanierung der Norderstraße vollendet. Sanierungbeginn soll dann im kommenden Jahr nach der Urlaubssaison sein. Dann wird auch ein Stichweg im Bereich des Parkplatzes an der Ostsee-Kurklinik auf Vordermann gebracht.

Ostseebad kein offizieller Namenszusatz

Mit dem Ansinnen, den Ortsnamen um den Zusatz Ostseebad offiziell zu erweitern, ist die Kommune im Innenministerium gescheitert, wie Daniel Schimmelpfennig mitteilte. Vor allem sollten so Verwechslungen mit anderen Kommunen gleichen Namens vermieden werden.

In einem Schreiben weist Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) allerdings auf den fehlenden Rechtsanspruch hin, den Zusatz Ostseebad als Teil des offiziellen Gemeindenamens führen zu dürfen. Allerdings werde in der Neuauflage des amtlichen Gemeindeverzeichnisses Mecklenburg-Vorpommern Wustrow künftig als Ostseebad Wustrow geführt. Daniel Schimmelpfennig wertete das wenigstens als Teilerfolg.

Von Timo Richter