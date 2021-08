Baugrundstücke in Marlow sehr gefragt: So soll der Bedarf gedeckt werden

Marlow

Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Marlow und den Ortsteilen ist nach wie vor ungebrochen, sagte Bürgermeister Norbert Schöler in der Sitzung der Stadtvertreter am Mittwochabend. Das spricht für die Kommune als Wohnstandort. Bereitet den Stadtvertretern und der Stadtverwaltung allerdings auch einiges Kopfzerbrechen.

Aber man nimmt die Herausforderung an und versucht, den Bedarf zu decken. So soll im Marlower Ortsteil Gresenhorst auf dem Gelände der ehemaligen Schule ein Wohngebiet erschlossen werden. Es geht um eine 23 640 Quadratmeter große Fläche. Auf dieser können rund 20 Baugrundstücke erschlossen werden.

Kommune erschließt und vermarktet selbst

Mit der Entwicklung dieses Gebietes zum Wohnstandort geht Marlow neue Wege. „Denn es ist das erste B-Plan-Gebiet, das wir als Kommune erschließen und vermarkten wollen“, erläuterte der Marlower Bürgermeister in der Sitzung.

Vor Beginn der eigentlichen Erschließung des ehemaligen Schulgeländes muss aber zunächst das alte Schulgebäude abgerissen werden. Auf dem Weg dahin ist man jetzt einen Schritt weiter: Mit ihrer Zustimmung zum Nachtragshaushalt haben die Stadtvertreter am Mittwoch den Weg freigemacht, um den Abriss finanziell stemmen zu können. Insgesamt 536 000 Euro sind für die Abrissarbeiten in den Nachtragshaushalt eingestellt. Bevor allerdings als nächster Schritt das Vergabeverfahren eingeleitet werden kann, muss der Haushalt noch von der Kommunal- und Rechtsaufsicht des Landkreises genehmigt werden.

Damit auch in Marlow selbst dringend benötigte Baugrundstücke angeboten werden können, sollen „Auf der Wieck“ auf einer Fläche von 4,2 Hektar 30 bis 40 neue Grundstücke für Ein- und Mehrfamilienhäuser erschlossen werden. Investor ist die Landesgrunderwerb (LGE) Mecklenburg-Vorpommern GmbH. Eine hundertprozentige Tochter des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die LEG ist nicht nur Träger der Erschließung, sie wird die Grundstücke auch vermarkten. Allerdings müssen für das Vorhaben etliche Kleingärten weichen. Dagegen regte sich Protest (OZ berichtete).

Kompromiss zwischen Kleingärtnern und Stadt

Doch mittlerweile konnte im Gespräch mit dem Vorstand und Mitgliedern des Kleingartenvereins „Eintracht“, an dem auch Stadtvertreter teilnahmen, ein Kompromiss gefunden werden, informierte Norbert Schöler in der Sitzung am Mittwoch. Zwar werde der bestehende Pachtvertrag fristgemäß gekündigt, aber es wird ein Pachtvertrag über eine weitere Gartensaison für das Jahr 2023 zwischen der Stadt Marlow und dem Kleingartenverein abgeschlossen. Damit bekommen die Kleingärtner mehr Zeit, ihre Parzelle leer zu ziehen und sie haben auch einen längeren Vorlauf, um sich innerhalb des Vereins eine andere Kleingartenparzelle zu suchen. „Diese Vorgehensweise fand allgemeine Zustimmung, auch der Mitglieder des Kleingartenvereins“, informierte der Marlower Verwaltungschef.

Das Thema Bauen beschäftigte die Stadtvertreter auch in den Tagesordnungspunkten 8 und 9. Die befassten sich mit der Erweiterung des Wohngebietes Hofweg im Ortsteil Bartelshagen I. 15 Baugrundstücke wurden hier bereits erschlossen, alle sind vergeben und bereits bebaut. Durch die Erweiterung sollen etwa 15 weitere Baugrundstücke geschaffen werden.

Eigenheim in der Nähe des Arbeitsortes

Beim Aufrufen dieser Tagesordnungspunkte verwies Stadtpräsidentin Dr. Claudia Röwer darauf, dass die Stadt mit der Erweiterung dieses Wohngebietes es zum einen ermöglichen möchte, dass Arbeitskräfte aus Marlower Unternehmen auch die Gelegenheit bekommen, sich in der Nähe ihres Arbeitsortes anzusiedeln. Zum anderen verstärke sich in letzter Zeit der Trend, „dass junge Leute, die in anderen Bundesländern eine Ausbildung realisiert haben, auch wieder Arbeit in der angestammten Heimat suchen und finden.“

Neben den hier genannten größeren Vorhaben Auf der Wieck in Marlow, in Gresenhorst und Bartelshagen I sollen auch im Ortsteil Alt Steinhorst weitere Baugrundstücke erschlossen werden. Hier geht es um zwei Flächen, deren jeweilige Grundstückseigentümer entsprechendes Interesse haben. Die Herstellung des Baurechts soll über eine Innenbereichssatzung für den Ortsteil Alt Steinhorst ermöglicht werden. Dem stimmten die Stadtvertreter zu. Derzeit würden auch entsprechende Gespräche in Kneese, Dänschenburg und Rostocker Wulfshagen geführt, informierte Norbert Schöler abschließend.

Von Edwin Sternkiker