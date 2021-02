Bauhof Barth: Weniger Gestank und Lärm bei der Müllentsorgung

Für die Müllentsorgung durch den Technischen Betrieb in Barth ist ein Elektro-Transporter angeschafft worden. Mit der speziellen Anfertigung sollen die Bürger und Gäste der Stadt vor allem vor Geruchsbelästigung bewahrt werden.

Händler Thomas Ohlemeyer (links) am neuen Melex, Fahrer Peter Heinrich am Leihfahrzeug, das zurückgegeben wurde. Quelle: VS