Baum kracht in Dierhagen auf Wohnmobil

Dierhagen/Zingst/Ribnitz-Damgarten

Der erste Herbststurm in diesem Jahr führte zu einigen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Glück im Unglück hatte ein Ehepaar aus Niedersachsen. Auf dem Ostsee-Camp in Dierhagen krachte gegen 22.45 Uhr ein Baum auf deren Wohnmobil. Die 56-Jährige und ihr 60-jähriger Ehemann, die sich zu dem Zeitpunkt in dem Fahrzeug aufhielten, blieben unverletzt. Nachdem der Baum weggeräumt worden war, konnte das Paar weiter in dem Wohnmobil nächtigen. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

In Höhe des Strandüberganges 17 im Verlauf der K 25 bei Zingst fiel gegen 17 Uhr ein Baum auf die Motorhaube eines vorbeifahrenden Autos. Der 64-jährige Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden, den die Polizei auf rund 2000 Euro schätzt.

Polizei fixierte Container

Etwa zeitgleich meldete ein Zeuge in Ribnitz-Damgarten, dass sich durch den Sturm ein Müllcontainer über den Parkplatz am Hafen in Bewegung gesetzt hat und womöglich parkende Fahrzeuge beschädigt. Durch das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten, konnte der Container fixiert werden und keine Beschädigung an den Fahrzeugen festgestellt werden.

Auf der Kreisstraße 5 blockierte ein umgestürzter Baum die Petersdorfer Kreuzung. In der Zeit ab 19.30 Uhr war die Fahrbahn dort für eine Stunde voll gesperrt, bis die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten den Baum beseitigen konnten.

Gegen 16.30 Uhr drohte auf der B 105 bei Redebas, ein Baum auf die Fahrbahn zu kippen, welcher durch die Kameraden der eingesetzten freiwilligen Feuerwehr beseitigt wurde.

Von Timo Richter