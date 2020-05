Bauprojekt in Barth: 105 Wohneinheiten für Häuslebauer werden geschaffen

Barth

Bei der Erschließung neuer Wohngebiete geht es in Barth weiter voran. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit wurden den Ausschussmitgliedern die drei Entwürfe für das Baugebiet „ Weidenweg“ vorgestellt. 105 Wohneinheiten sollen hier entstehen. Träger der Erschließung und anschließenden Vermarktung der Grundstücke ist die LGE Mecklenburg-Vorpommern GmbH als Vertragspartner der Stadt Barth.

Bauamtsmitarbeiterin Karin Hoppenrath stellte den aktuellen Stand des bereits 2018 beschlossenen Vorhabens vor. Die B-Plan-Entwürfe liegen aufgrund der Corona-Beschränkungen im Foyer des Barther Rathauses aus und können dort bis zum 5. Juli von den Bürgern eingesehen werden. Auch online können sie aufgerufen werden. „Diese Vorgehensweise haben wir mit dem Landkreis abgesprochen.“

Nicht nur klassische Eigenheime – auch Mehrfamilienhäuser

Nicht nur klassischer Eigenheime, sondern auch moderne Wohnformen sollen hier ermöglicht werden. „Selbst Stadtvillen mit Flachdach und sogar Mehrfamilienhäuser wären zugelassen“, erläuterte die Bauamtsmitarbeiterin.

Der B-Plan 32-I umfasst das Gebiet zwischen Chausseestraße – Bahntrasse – Verbindungsgang Tückmantel/ Weidenweg – Weidenweg, der B-Plan 32-II das Dreieck zwischen Bahntrasse – Verbindungsgang Tückmantel/ Weidenweg –Verbindungsweg Weidenweg/Douzettestraße einschließlich des früheren Firmengeländes von Gala-Bau sowie der B-Plan 32-III den Bereich zwischen Chausseestraße – Weidenweg einschließlich Bäckereigelände – Graben 44.

2018 hatte sich die Stadtvertretung für die Variante 1A als bevorzugte Lösung entschieden, weil diese deutliche Vorteile gegenüber den anderen Gestaltungsvorschlägen aufweist: Eine klare städtebauliche Struktur mit direkter Straßenanbindung fast aller Grundstücke, bessere Wendemöglichkeiten durch Ringstraßen sowie einen geringeren Erschließungsaufwand (2200 Quadratmeter weniger Straßenausbau).

Kleingartenpächter werden nicht gekündigt

Damals hatte Planer Peter Wagner noch dafür plädiert, die in weiten Teilen vorhandenen Pachtgärten nicht zu erhalten, weil der teure Erschließungsaufwand diese Art der Bodennutzung nicht rechtfertigen würde. Doch die Stadtvertretung folgte dieser Ansicht nicht und stellte sich im vergangenen Jahr schützend vor die Kleingärtner. Sie fasste den Beschluss, die Pachtverträge nicht zu kündigen, sondern nach und nach auslaufen zu lassen. Danach würde ein Pachtvertrag erst mit dem Tod des Pächters oder seiner freiwilligen Kündigung auslaufen.

Barther Baugebiete in Planung oder Erschließung Lärchenweg: 15 Baugrundstücke Gymnasium: 27 Baugrundstücke Tannenheim: 14 Baugrundstücke Weidenweg: 105 Wohneinheiten

Die Frage von Ausschussmitglied Michael Schossow, ob sich die verbleibenden Kleingärtner dann an der Umlegung der teuren Erschließung beteiligen müssten, weil ja sonst Geld zur Begleichung der Gesamtkosten fehle, konnte Manfred Kubitz zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beantworten. „Über die Verfahrensweise in dieser Angelegenheit müssen wir noch intensiv beraten.“

Von Aufwertung des Gebietes könnten viele profitieren

Außerdem wären noch viele private Flächen mit alter und neuer Wohnbebauung, Gärten, Gewerbe, Garagen, Industriebrachen und Brachland im historisch gewachsenen Gebiet vorhanden und müssten geregelt werden, verdeutlichte Bauamtsleiter Manfred Kubitz. Dazu sei ein Umlegungsverfahren mit Grundstücksneuordnung geplant, wobei die Interessen der Grundstückseigner berücksichtigt werden sollen.

Der Bauamtsleiter brachte seine Zuversicht und Hoffnung zum Ausdruck, mit allen Eigentümern zu einvernehmlichen Lösungen zu gelangen. Immerhin würden alle in der einen oder anderen Weise von der Aufwertung des Gebietes profitieren.

Darßbahn-Planung erfordert Schallschutz

Weil mittlerweile Klarheit über die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke bestehe, müsste auch der Schallschutz neu betrachtet werden. Hier erweise es sich als vorteilhaft, dass bei der Variante 1A die südlich der Darßbahn gelegenen Baugrundstücke mit ihren Gärten an die Gleistrasse grenzen. Ein aktuelles Schallschutzgutachten eines Fachplaners liege ebenfalls vor und sei in den B-Plan eingearbeitet worden. Von der UBB sei die Möglichkeit zur Errichtung von Lärmschutzwänden in Höhen von 2,5 bis vier Metern auf dem Bahngelände signalisiert worden. Die konkreten Bedingungen müssten noch vertraglich vereinbart werden.

Manfred Kubitz rechnet in Abhängigkeit von eventuellen Widersprüchen und Änderungswünschen des Landkreises zur vorliegenden Fassung des B-Planes mit einer Frist von zwei bis zweieinhalb Jahren, bevor Baurecht bestehe. Auch würden die drei B-Plan-Gebiete zu unterschiedlichen Zeiten zur Verfügung stehen.

Auf die Frage des Ausschussvorsitzenden Ernst Branse nach dem aktuellen Grundstücksbedarf in Barth verwies er auf das Baugebiet Lärchenweg, für dessen 15 verfügbare Grundstücke 82 Anfragen eingegangen wären.

Von Volker Stephan