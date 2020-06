Baustelle abgenommen: Durchfahrt durch das Dammtor in Barth ist wieder frei

Barth

Ohne großes Aufsehen wurde Mittwochmittag die monatelange Straßenbaustelle am Barther Dammtor abgenommen und für den Verkehr freigegeben. Bauamtsleiter Manfred Kubitz und Planer Ralf Scherf vom Marlower Planungsbüro Voß & Muderack hatten zuvor in Begleitung von BaSeCo-Geschäftsführer Thomas Kröger einen Rundgang unternommen, um eventuelle Mängel oder Restpunkte aufzunehmen.

Doch das Dettmannsdorfer Tiefbauunternehmen hatte sorgfältig gearbeitet, so dass es beim obligatorischen Abfegen der Pflasterfugen nach einigen Nutzungstagen als alleinigem Restpunkt blieb.

BaSeCo-Geschäftsführer mit Bauverlauf zufrieden

Thomas Kröger zeigte sich angesichts unvorhergesehener Wendungen, die im Zuge der Baumaßnahme auftraten und ihren Ablauf streckten, letztendlich ganz zufrieden. So musste eine unterirdische Spundwand, die einst bei der Abwassererschließung der Gartenstraße zur Stabilisierung der Baugrube gerammt aber nicht wieder entfernt worden war, überwunden werden.

Parallel zur laufenden Baumaßnahme erhielt BaSeCo kurzfristig den Auftrag zum Verlegen neuer Straßenbeleuchtungskabel in der Dammstraße, was vorrangig erledigt werden musste. Auch die Archäologen brauchten eine gewisse Zeit, um an diesem stadtgeschichtlich bedeutungsvollen Ort ihre Arbeit zu verrichten. Beispielsweise wurden die Reste einer alten hölzernen Wasserleitung gefunden. Nicht unerwähnt lassen wollte Thomas Kröger die mit dem Beginn der Corona-Krise verbundenen Hemmnisse, mit denen sein Betrieb erst einmal umzugehen lernen musste. „Trotzdem war es eine angenehme und ruhige Baustelle, es gab keinen Ärger mit Anwohnern“, so sein Urteil.

Ausschreibung im Spätsommer

Eigentlich habe es sich bei der abgeschlossenen Maßnahme um zwei verschiedene Einzelvorhaben gehandelt, erklärte er. Zum einen um die abwassertechnische Erschließung des Abschnitts Dammtor-Barthestraße und zum anderen um den Rückbau einer großen Kläranlage von etwa 235 Kubikmetern Inhalt, an die einst einige Häuser des Eichgrabens und der Barthestraße angeschlossen waren. Die befand sich auf der heutigen Freifläche des einstigen Bierlokals „Zur Börse“.

Der wichtigste Moment: Bauamtsleiter Manfred Kubitz unterschreibt das Abnahmeprotokoll und bestätigt damit die ordnungsgemäße Ausführung der Maßnahme. Quelle: VS

Gegenwärtig ist BaSeCo noch im zukünftigen Wohngebiet Lärchenweg II tätig. Der Geschäftsführer hofft auch auf den Zuschlag für die Abwassererschließung auf dem knapp 150 Meter langen Bauabschnitt II der Barthestraße zwischen westlicher Altstadtumgehung mit Dorfstellenstraße.

„Die Ausschreibung dazu soll im Spätsommer rausgehen, damit wir eventuell schon im Oktober mit der Maßnahme beginnen können“, kündigte Manfred Kubitz an. Er hofft auf deren Fertigstellung bis zum Mai 2021 - die Barther und die Besucher der Stadt müssen so lange mit einer Vollsperrung des Straßenteils auskommen.

Dammtor wird abends angestrahlt

Zwar wären mit dem Bau einer rückwärtigen Anliegerstraße zwischen Papenhof und Dammstraßengrundstücken die Voraussetzungen für den zweispurigen Verkehr in der Dammstraße geschaffen worden, doch letztendlich hätten sich die Stadtvertreter für die Beibehaltung der bisherigen Einbahnstraßenregelung in die Stadt hinein entschieden, bedauerte der Bauamtsleiter.

Zeitnah umgesetzt werden soll hingegen eine andere Empfehlung der einstigen Arbeitsgruppe zur Belebung der Innenstadt, die auch von der Stadtvertretung mitgetragen wird: Die abendliche Beleuchtung des Dammtors zur Steigerung der touristischen Attraktivität von Barth. Speziell zu diesem Zweck war Stadtelektriker Olaf Schramm vor Ort, um vorbereitende Absprachen zu treffen. Aus östlichen bis nordwestlichen Richtungen sollen drei auf Masten montierte LED-Leuchten das historische Gebäude anstrahlen. „Ähnlich dem Kirchturm aber nur bis etwa 22 Uhr, um die im Dammtor hausenden Dohlen nicht zu stören. Aus südwestlicher Richtung wird das Tor nicht angestrahlt, weil das helle Licht die Bewohner eines angrenzenden Hauses belästigen würde“, erläuterte er das Vorhaben.

Erstes Fahrzeug war Bofrost-Kühlwagen

Mit dem Ende der Baumaßnahme wurde auch die Freifläche neben dem Dammtor beräumt und geglättet. Damit auf ihr nicht wieder ein wilder Parkplatz entsteht, machten sich die Tiefbauer gleich nach der Abnahme daran, größere Felssteine als Absperrung heranzuschaffen. Auf dieser und einer gegenüberliegenden Fläche will die Stadt insgesamt vier Baugrundstücke an private Interessenten verkaufen.

Erstes Fahrzeug, das den neuen Straßenabschnitt passierte – noch vor dem Abbau der Absperrung und dazu noch in entgegengesetzter Verkehrsrichtung, war übrigens der Bofrost-Kühlwagen. Der konnte von der Gartenstraße nicht in die Dammstraße abbiegen, weil dort noch Baufahrzeuge parkten.

Von Volker Stephan