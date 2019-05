Ribnitz-Damgarten

Seit März wird in Damgarten kräftig gebuddelt. Die Barther Straße wird saniert. „Die Arbeiten sind im Fluss“, sagte unlängst Ribnitz-Damgartens Bauamtsleiter Heiko Körner. Ebenso wie der Straßenverkehr, der durch eine Baustellenampel geregelt wird. Doch mit dem Start in die Urlaubssaison sieht mancher zu bestimmten Zeiten ein Verkehrschaos auf Damgarten zukommen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das reibungslos verläuft“, sagte jüngst Hans-Dieter Konkol, Vorsitzender des Verkehrsausschusses der Stadtvertretung.

Gemeint hat er damit die Wochenenden, an den die bekannten Festivals auf Pütnitz stattfinden. Unter anderem zum Pangea-Festival und zum Ostblocktreffen des Pütnitzer Technikvereins werden einige Tausend Besucher auf dem ehemaligen Militärflugplatz erwartet. Teil des Ostblocktreffens ist zudem die bekannte und beliebte Ausfahrt der Teilnehmer am Freitagnachmittag von Pütnitz über Damgarten und Ribnitz nach Dierhagen.

Ausfahrt nicht gefährdet

„Die Ausfahrt ist nicht das Problem“, sagt Bauamtsleiter Heiko Körner. Zum einen finde die Tour der historischen Fahrzeuge in einem überschaubaren Zeitfenster von etwa zwei Stunden statt. Zudem sei die Straße dann dafür ohnehin gesperrt.

Vielmehr drohen während der An- und Abreise der Teilnehmer und Besucher noch längere Staus als es in Damgarten und auf der B105 an diesen Wochenenden ohnehin bereits gibt. „Wir haben das Thema aufgenommen und sind in intensiven Gesprächen mit den Veranstaltern“, so Körner.

Eine Idee dabei ist, dass die Baustelle in eine Richtung zeitweise ohne Ampel durchfahrbar ist, die Gegenrichtung über Nebenstraßen, etwa über die Karl-Liebknecht-Straße, geführt wird. „Eher schwierig“, meint dazu jedoch Heiko Körner. Ebenso schwierig sei umzusetzen, die Baustelle zeitweilig in beide Richtungen durchfahrbar zu gestalten. In Absprache mit dem Straßenbauamt, dem Landkreis Vorpommern-Rügen – Bauherr der Straßensanierung – und dem Ordnungsamt sollen Lösungen gefunden werden. Auch beim Landkreis ist die Thematik bekannt. „In Abhängigkeit vom Baufortschritt werden wir nach der jeweils besten Möglichkeit suchen, die Situation zu entspannen“, heißt es von Kreissprecher Olaf Manzke.

Die Barther Straße wird in vier Abschnitten jeweils halbseitig saniert. Rund eine Million Euro kostet der Bau. Die Fertigstellung war ursprünglich für den Sommer geplant, aufgrund von Verzögerungen bei der Auftragserteilung werde nun jedoch im Herbst mit dem Abschluss der Arbeiten gerechnet.

Das Ostblocktreffen auf Pütnitz findet in diesem Jahr vom 5. bis 7. Juli statt. Mehr als Teilnehmer mit mehr als 2500 historischen Fahrzeugen werden erwartet. Zuvor veranstaltet der Technikverein das alljährliche Pfingsttreffen am 8. und 9. Juni. Das Pangea-Festival findet vom 22. bis 25. August statt.

Regelung per Hand?

„Wir haben das Thema auf dem Schirm“, sagt Pangea-Chef Hans Jensen. In etwa drei Wochen werde es ein Treffen mit den beteiligten Behörden geben, um Maßnahmen zu erörtern. Eine Idee sei laut Jensen, dass die Ampelregelung an der Baustelle wegfällt und der Verkehr „per Hand“ von der Polizei geregelt wird, um besser auf Spitzen im Anreiseverkehr reagieren zu können. Zudem soll eine weitläufige Umleitung ausgeschildert werden, sodass ein Teil der Besucher aus nördlicher Richtung über Saal anreist. Eine dritte Möglichkeit, die geprüft wird, ist, die Anreise zu entzerren, indem bereits am Mittwoch ein Campingplatz geöffnet wird und der Einlass am Donnerstag, dem eigentlichen Hauptanreisetag, früher geöffnet wird.

Sorgen macht sich auch Frank Müller-Meinke, etwa wenn das Ostblocktreffen ansteht. „Die Ampelphasen werden die Anreise, gerade mit den Großfahrzeugen, behindern“, sagt der Vorsitzende des Technikvereins Pütnitz. Müller-Meinke hofft, dass die Baustelle am Veranstaltungswochenende insofern instand gebracht werden kann, dass in beide Richtungen genug Platz ist und keine Ampel benötigt wird. Die traditionelle Ausfahrt der historischen Fahrzeuge sei nicht gefährdet.

Mehr Lesen:

Die coolsten Karren des Ostblocktreffens auf Pütnitz

Mehr lesen:

Hinter den Kulissen des Pangea-Festivals auf Pütnitz

Robert Niemeyer