Baustelle in Dierhagen: Das wird dort gemacht

Zentimeter um Zentimeter verschwindet ein dickes blaues Rohr in einer gräulichen Brühe. Es wird durch einen zuvor freigespülten Tunnel gezogen. So entsteht derzeit zwischen dem Abzweig nach Dändorf bis zur Druckerhöhungsstation in Dierhagen eine neue Trinkwasserleitung. Durch die Guss-Rohre wird Trinkwasser mit Hochdruck in Richtung Ahrenshoop gepumpt. Die parallel verlaufende Asbest-Leitung wird stillgelegt.

Die Arbeiten sind Teil des großen Ringschlusses, den die Wasserversorgerin bereits vor gut zehn Jahren auf den Weg gebracht hat. Seinerzeit wurde eine neue Leitung von Ahrenshoop zum Wasserwerk Peters Kreuz inmitten des Darßwaldes gebaut. Ziel war es, die Stabilität der Wasserversorgung zu verbessern. Bis dahin wurde das Wasser, das auf dem Darß aus den Hähnen floss, ausschließlich über Zingst herangeführt. Mit dem Ringschluss wurde ermöglicht, Wasser auch über Dierhagen bis auf den Darß zu transportieren. Damit das frische Nass dort überhaupt ankommt, wurde eine Druckleitung erstellt. Nun werden die alten Leitungen bis zur damals neu gebauten Druck-Station in Nachbarschaft des Dierhäger Friedhofes erneuert.

Einschränkung für Autofahrer

Auch Autofahrer bekommen die Arbeiten parallel zur Landesstraße 21 zu spüren. Im Kurvenbereich der Einmündung ist die Straße derzeitig halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Auch in späteren Bauabschnitten in Richtung Dierhagen ist mit so einer Einschränkung zu rechnen.

Denn in geschlossener Bauweise wird der neue Strang nicht komplett verlegt, wie Polier Jan Birnbaum sagt. Weil abschnittsweise beispielsweise eine Gasleitung verlaufe, werde die neue Druck-Trinkwasserleitung in offener Bauweise verlegt. Da wird gebaggert. Im Bereich des Waldes jedoch soll die Leitung auch über die Bohrung eingezogen werden.

Mehr Wasser für den Darß

Die neue Leitung soll mehr Wasser in Richtung Darß führen können. Der Durchmesser steigt von 20 auf nun 30 Zentimeter. Mit der „Beschleunigung“ durch die Druckstation in Dierhagen soll das Wasser bis zum Wasserwerk Peters Kreuz fließen. Von dort wird es vor allem an die Verbraucher im Ostseebad Prerow geleitet. Grund für die seinerzeit millionenschwere Investition war unterm Strich die anhaltende Bautätigkeit. In deren Folge existieren immer mehr Verbraucher, die mit Trinkwasser über die „Umleitung“ über Zingst nicht mehr ausreichend versorgt werden konnten.

Die Boddenland GmbH investierte darum in den sogenannten Ringschluss, also die Verbindung der Trinkwasserleitung zwischen Ahrenshoop und dem Wasserwerk Peters Kreuz. Um das Wasser auf eine so lange Reise schicken zu können, entstand unter anderem in Dierhagen eine Druckstation. In der Folge kam es aufgrund des höheren Wasserdrucks in den alten Leitungen vermehrt zu Rohrbrüchen, vor allem in Ahrenshoop.

Ringschluss lange gewollt

Die Boddenland GmbH hatte den Ringschluss trotz einer ausbleibenden Investition in ein Sole-Thermalbad in Prerow befürwortet. In dem Ostseebad war lange und heftig über den Bau einer solchen Einrichtung auf einem Grundstück am Krabbenort am Ortsrand debattiert worden.

Dennoch: Sowohl in Prerow als auch in den Boddendörfern Born und Wieck steigt die Zahl der Ferienunterkünfte kontinuierlich, immer mehr Wasser werde verbraucht. Die millionenschwere Investition in der Vergangenheit sollte eine sichere Versorgung der Menschen auf dem Darß mit Trinkwasser gewährleisten.

