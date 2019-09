Baustopp am Barther Bleicherwall

Barth

Stillstand am Bleicherwall in Barth: Eigentlich sollten die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt der westlichen Altstadtumfahrung längst abgeschlossen sein. Doch ein Baustopp bringt die Planung jetzt durcheinander. Während der Weg oberhalb der Straße bereits gepflastert ist, fehlen die geplanten Zufahrten zu den Grundstücken. „Die Rasengittersteine wurden schon angeliefert und dann wieder wegtransportiert“, berichtet ein Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Der Weg ist prima geworden, aber was jetzt hier passiert ist Wahnsinn. Das ist unbegreiflich.“

Er und auch die übrigen Anwohner kommen mit ihren Autos nun nicht mehr zu ihren Garagen auf den Grundstücken. „Und das nun bestimmt schon seit vier Wochen. Ich habe eine Garage, aber kann diese gar nicht nutzen.“ Einige Zufahrten seien bereits ausgekoffert und mit Schotter gefüllt worden, doch dann seien die Arbeiten abgebrochen worden.

Naturschutzbehörde verhängt Baustopp

Verhängt wurde der Baustopp von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen. „Der Grund hierfür ist, dass keine detaillierte Planung vorliegt“, erklärt Pressesprecher Olaf Manzke auf Nachfrage. Somit liege keine Genehmigung für den Bau der Zufahrten vor.

Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig widerspricht dieser Aussage. Das Planungsverfahren sei sehr detailliert und auch die Zufahrten seien dort eingezeichnet gewesen. „Allerdings nicht auf den Meter genau. Diese genaue Bemaßung muss jetzt noch folgen“, erklärt Friedrich-Carl Hellwig. Bauamtsleiter Manfred Kubitz spricht von einem Missverständnis. „Wir haben die Zufahrten in den Plan eingetragen, allerdings haben wir sie im Genehmigungsverfahren nicht explizit erwähnt.“ Somit seien die Zufahrten aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde nicht genehmigt.

Bereits vor knapp zwei Wochen habe die Stadt diesen ergänzenden Antrag allerdings nachgereicht. „Da aber auch der Nabu und der BUND zustimmen müssen, haben wir bisher noch keine Genehmigung erhalten und müssen abwarten“, sagt Manfred Kubitz.

Pflastersteine oder Schotter

Und es gab weitere Unstimmigkeiten. Während die Stadt dort Rasenpflastersteine verlegen wollte, genehmigt der Landkreis dort nur Schotter. Grund sei der Schutz der Wurzeln. „Ich verstehe das nicht. Bei Rasengittersteinen würde sich die Last verteilen. Das wäre meiner Meinung nach deutlich besser für die Wurzeln. Aber das ist ein fachlicher Streit, bei dem jede Seite seine Argumente hat“, meint der Bürgermeister und Manfred Kubitz ergänzt: „Wir mussten auf diese Forderung eingehen, ansonsten bekommen wir gar keine Genehmigung für den Bau der Zufahrten.“

Der Rad- und Gehweg ist fertig. Quelle: Anika Wenning

Zumindest der Bau des Rad- und Gehweges ist abgeschlossen. „Aufgrund des Alleenschutzes ist der Weg allerdings sehr teuer geworden“, sagt Manfred Kubitz. „Pro Quadratmeter mussten wir 90 Euro zahlen.“ Verzögerungen gibt des beim Bau der Umfahrung. „Die Deckschicht fehlt immer noch. Die Asphaltfirma hat uns auf die 39. Kalenderwoche vertröstet.“ Lieferengpässe gebe es bei den Lampenköpfen, die den Geh- und Radweg beleuchten sollen. „Die Lampen sollten schon längst stehen, aber obwohl die Firma früh genug bestellt hat, sind die Lampenköpfe immer noch nicht da“, erklärt der Bauamtsleiter.

Barther Innenstadt entlasten

Der zweite Bauabschnitt schließt die Lücke zwischen dem ersten Abschnitt, der sich vom Bahnübergang über den Gärtnergang bis zum Spielplatz am Tückmantel hinzieht, und der Barthestraße. So können Autofahrer nach Fertigstellung das historische Stadtzentrum mit dem Auto umrunden. Die Barther Innenstadt soll durch die Umfahrung vom Fahrzeugverkehr entlastet werden.

