Bauvorhaben: So nimmt Born Einfluss auf das Baugeschehen im Ort

Born

Die Gemeindevertreter des Boddendorfes Born haben während der jüngsten Zusammenkunft einen Bebauungsplan endgültig beschlossen, mit dem sie bei der Entwicklung von Grundstücken in der Ortsmitte, so umreißt der Plan das betroffene Gebiet, ein gewichtiges Wörtchen mitreden können. Im Vorfeld gab es heftige Kritik an dem Vorhaben, Grundstückseigner sprachen gar von Enteignung ihrer Flächen, weil die Kommune die bauliche Nutzung der Grundstücke nicht ausufern lassen wollte. Rund gelaufen ist das Verfahren von Anfang an nicht, wie Bürgermeister Gerd Scharmberg (Liste Bürger für Born) und dessen zweiter Stellvertreter Mathias Löttge (CDU+) nach dem dennoch einmütig gefassten Beschluss zugeben.

Hintergrund des Bebauungsplans ist es, gegen eine innerörtliche Verdichtung durch immer größere Neubauten auf den Grundstücken einen Hebel in der Hand zu haben. Alle Kommunen auf der touristische geprägten Halbinsel Fischland-Darß-Zingst versuchen mit unterschiedlichen Mitteln und unterschiedlichem Erfolg, das Wachsen von immer größeren Ferienhäusern etwas entgegenzusetzen. Zusätzlich gibt es in Born wie auch etwa in Dierhagen eine Milieuschutz-Satzung, wonach dauerhaft genutzter Wohnraum nicht einfach in Urlauberunterkünfte umgewandelt werden kann.

Abstimmung ohne grundlegende Diskussion

Gerade erst hatten die Mitglieder des Bauausschusses der Borner Gemeindevertretung den Plan zur Verabschiedung empfohlen, eine grundlegende Diskussion hat während der Sitzung der Gemeindevertreter gar nicht mehr stattgefunden, somit erfolgte nicht nur ein erwartungsgemäßer Mehrheitsbeschluss, sondern gar ein einstimmiges Votum für den Bebauungsplan „Ortsmitte“.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wogen anfänglichen Bürgerprotests, so Bürgermeister Gerd Scharmberg, konnten mit anschließender Aufklärungsarbeit geglättet werden. So gab es im letzten Auslegungsverfahren nicht eine einzige Einwendung von einem privaten Grundstückseigner im Plangebiet. Vergleich: Auch im benachbarten Wieck gingen die Wellen der Erregung nach ähnlichen Vorhaben zur Beschränkung der Bautätigkeit nach intensiver Aufklärung über Folgen des Beschlusses schnell zurück. Ähnliche Vorhaben sollen in Born nun auch im Vorfeld mit Betroffenen besprochen werden, zum Beispiel bei Informationsabenden.

Ähnliche Entwicklung auch in Nachbargemeinden

Eine ähnliche Entwicklung haben in „ihrem“ Ort auch Gerd Scharmberg und Mathias Löttge registriert. Der aufbrausende Gegenwind flaute nach Information ab. Einzig die Landkreisverwaltung habe „die Hürden hochgelegt“ und „die größten Probleme“ bereitet. Mathias Löttge zufolge habe die Genehmigungsbehörde nicht im Sinne Borns gehandelt. Allein die Kreisverwaltung habe im Auslegungsverfahren Hinweise gegeben, Zweifel angemeldet.

Vor der Beschlussfassung wurde also jeder einzelne Hinweis infolge des Auslegungsverfahrens einzeln abgestimmt, ein langwieriges Verfahren. Der Bürgermeister begründete das im Nachhinein mit der Rechtssicherheit des Abwägungsbeschlusses. Jeder Hinweis sei einzeln behandelt und abgestimmt worden, um einer sich auslebenden Kreisverwaltung entgegenstellen zu können, sagte Mathias Löttge.

Beschränkung von Neubauten

Wenn auch Mathias Löttge von einer Gestaltung der Bautätigkeit spricht, geht es unterm Strich natürlich um eine Beschränkung bei der Dimension von Neubauten. Eine Verdichtung der Ortsmitte wie beispielsweise in Zingst will die Kommune nicht, wie der einmütige Beschluss hinaus zeigt.

Zuletzt hat sich der fehlende Wohnraum auf der Halbinsel immer wieder als Grund für den Mangel an Arbeitskräften herausgestellt. Den Diskussionen um die Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus zum Trotz war es am Ende der fehlende beziehungsweise nicht bezahlbare Wohnraum auf der Halbinsel, das Fachkräfte in Gastronomie und Hotellerie fehlen. Die Bezahlung, hieß es zuletzt, sei nicht der entscheidende Faktor.

Forderung nach weiteren Bushaltestellen

Die Borner Gemeindevertreter haben die Wahl Edwin Knopfs (li.) zum Wehrführer und die von Marcus Trapp zu dessen Stellvertreter bestätigt. Quelle: privat

Einstimmig beschlossen die Gemeindevertreter zudem Wünsche der CDU+-Fraktion. So soll im Borner Hof ein Treppenlift installiert werden, außerdem soll die Kreisverwaltung prüfen, ob in Born weitere Bushaltestellen eingerichtet werden können. Der Vorlage der CDU+-Fraktion zufolge sollen im Bereich Kuhlenbruch, Ortsmitte und am Campingplatz Einsteigemöglichkeiten geschaffen werden.

Während der Sitzung wurden zudem die Wahl Edwin Knopfs zum Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Born sowie die von Marcus Trapp zu dessen Stellvertreter bestätigt. Beide wurden zu Ehrenbeamten der Kommune ernannt.

Mehr zum Autor

Von Timo Richter