Als weiteren Etappensieg feiert die Bürgerinitiative Borner Holm den Beschluss des Landtages, die Herausnahme des Planungsgebietes für die Bebauung mit Ferienhäusern und einem Hotel aus dem Landschaftsschutzgebiet „Boddenlandschaft“ abzulehnen. Diese Beschlussempfehlung hatte zuvor der Petitionsausschuss einstimmig gegeben. Vor vier Jahren haben sich die Mitglieder des Petitionsausschusses vor Ort ein Bild der Situation gemacht. Die Petition der Bürgerinitiative, die sich im Jahr 2015 an das Gremium gewandt hatte, ist damit abgeschlossen.

Begründet hat der Petitionsausschuss seine Einschätzung, die die geplante Bebauung von gut acht Hektar Fläche – zuletzt war die Rede von 54 Ferienhäusern und einem Hotel mit 80 Betten – den landschaftlichen Reiz der Umgebung erheblich beeinträchtigen würde. Der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes bestehe aber gerade im Erhalt des Landschaftsbildes und des Charakters des Gebietes. „Dieser Zweck würde durch eine Herausnahme des Planungsgebietes und der anschließenden Bebauung unterlaufen werden“, heißt es in der Einschätzung des Petitionsausschusses.

Warten auf ein Urteil

Noch liegt der Antrag auf Herausnahme des Plangebietes aus dem Schutzstatus bei Landrat Stefan Kerth. Und der will darüber nicht entscheiden, bevor das Oberverwaltungsgericht nicht abschließend über eine gemeinsam vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und der Bürgerinitiative geführten Klage gegen das Vorhaben entschieden hat, wie Dieter Borchmann, Vorsitzender der Initiative, sagt. Derzeit existiert eine einstweilige Anordnung, dass auf dem Areal nicht gebaut werden darf. Auch die zuvor begonnenen Erschließungsarbeiten auf dem Borner Holm müssen ruhen.

Den Landtagsbeschluss wertet Albrecht Kiefer, der Gemeindevertreter der Wählergemeinschaft Borner Alternative ist ebenfalls Mitglied der Bürgerinitiative Borner Holm, wenigstens als Entscheidungshilfe für den Landrat. Für eine Herausnahme der gut acht Hektar aus dem Landschaftsschutzgebiet „müsste der Landrat gegen die Empfehlung des Landtages entscheiden“, so Albrecht Kiefer. Mit dem Landtagsbeschluss sollte es dem Landrat leichter fallen, eine Entscheidung zu treffen, ist auch Dieter Borchmann überzeugt.

Änderung wegen Klimawandels

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Holm“ wurde bereits im Dezember 2011 gefasst. Inzwischen hat auch der Klimawandel das Vorhaben erreicht. Für den Bebauungsplan, der Anfang 2017 mit dem Abwägungs- und Satzungsbeschluss rechtswirksam wurde, muss laut Albrecht Kiefer auch das sogenannten Bemessungshochwasser aktualisiert werden.

Ende des vergangenen Jahres hatte die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser beschlossen, diesen Wert von 1,95 Metern auf 2,45 Meter zu erhöhen. Bei Planungen müsse ein erhöhtes Vorsorgemaß für einen klimabedingten Anstieg des Meeresspiegels beachtet werden. Heißt: Der Fußboden im Erdgeschoss eines Gebäudes muss entsprechend hoch über dem durchschnittlichen Wasserstand sein.

Für Dieter Borchmann und Albrecht Kiefer bedeutet das: Ohne enorme Erdbewegungen kann auf dem Holm nicht gebaut werden. „Das ist eine komplette Veränderung des Ortsbildes“, fürchtet der Vorsitzende der Bürgerinitiative. Die Geländehöhen im Plangebiet liegen mit 1,30 Meter bis 1,90 Meter zum Teil unterhalb des Bemessungshochwassers. Im Sturmflutfall kann daher eine Überflutung nicht ausgeschlossen werden, heißt es schon im Textteil des Bebauungsplans.

„Wir wollen die Landschaft und den Charakter des Ortes und seines Umfeldes erhalten“, sagt Dieter Borchmann. „Mit dem Vorhaben sägen wir an dem Ast, auf dem wir alle sitzen.“ In diese Richtung geht auch die Begründung des Petitionsausschusses: „Bei der Weiterentwicklung des für das Land bedeutsamen Tourismus ist zu bedenken, dass der touristische Erfolg vor allem auf der Schönheit der Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns beruht, deren Reiz gerade auch in ihrer unzersiedelten Weite besteht.“

Kritik an fehlender Information

Für Bürgermeister Gerd Scharmberg (Liste Bürger für Born) hat der Beschluss des Landtages eigenen Worten zufolge keine Bedeutung. In einem Schreiben an Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD), das auch die beiden Stellvertreter Niklas Ziemann und Mathias Löttge (beide CDU+) unterzeichnet haben, wirft der Borner dem Landtag Missachtung der Gemeindevertretung vor, denn der Bürgermeister sei über wichtige Angelegenheiten seitens des Landtages nicht in Kenntnis gesetzt worden.

Die Planung auf dem Holm fuße auf einem gültigen Flächennutzungsplan. „Dagegen ist niemand vorgegangen“, sagt Gerd Scharmberg. Den Hinweisen von Behörden während des Genehmigungsverfahrens sei Rechnung getragen worden, so wurde beispielsweise die zu bebauende Fläche verkleinert. Auf Basis der naturschutzrechtlichen Genehmigung des damaligen Landrates Ralf Drescher sei mit der Erschließung des Baugebietes begonnen worden, so Gerd Scharmberg.

Ein Gericht hat später festgestellt, dass diese Ausnahmegenehmigung nicht reicht, das Plangebiet offiziell aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden muss. Dem jetzigen Landrat Stefan Kerth hält der Borner Bürgermeister vor, dieses Verfahren nicht in Gang zu setzen.

Von Timo Richter