Bebauungsplan für „Buhne 12“ in Ahrenshoop beschlossen

Allein in einer sechsten Klasse wurden in einem Halbjahr an der Schule in Barth (Vorpommern-Rügen) 100 Stunden gestrichen, weil die Schüler nicht unterrichtet werden konnten. Der Grund: der hohe Krankenstand der Lehrer. Gerade für Sechstklässler, die eventuell auf das Gymnasium wechseln wollen, sei das fatal.