Behrenshagen: Fahrer prallt mit Auto gegen Baum – leicht verletzt

Behrenshagen

Ein 36 Jahre alter Mann ist auf der Bundesstraße 105 in Behrenshagen im Landkreis Vorpommern-Rügen gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Der Mann kam am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach beschädigte er mit seinem Wagen zunächst eine Bushaltestelle und stieß anschließend gegen den Baum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 9000 Euro.

Von RND/dpa