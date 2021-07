Bei Ribnitz: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Ribnitz-Damgarten

Am Mittwochmorgen ereignete sich an der Petersdorfer Kreuzung in der Nähe von Ribnitz-Damgarten ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen erlitten. Eine 60-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Opel die Straße Am Klosterbach aus Richtung Petersdorf kommend.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

15000 Euro Schaden

Sie habe die Sanitzer Straße an der Kreuzung überqueren wollen, um in der Kuhlrader Straße weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einem weiteren Opel zusammen, der die Sanitzer Straße befuhr.

Sowohl die 60-Jährige als auch die 28-Jährige Fahrerin des zweiten Pkw wurden nach Rostock ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro.

Von OZ