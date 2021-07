Ribnitz-Damgarten

Erst fehlte das Geld, dann kam Corona: Mit etwa anderthalb Jahren Verspätung ist die Ausstellung Grenzland im Deutschen Bernsteinmuseum eröffnet worden. Etwa 70 Gäste kamen zur Vernissage am Sonntag in der Klosterkirche. „Ich bin überwältigt von der Anteilnahme“, sagte Museums-Leiter Axel Attula. Nach mehr als 20 Jahren hat Ribnitz-Damgarten wieder eine stadtgeschichtliche Ausstellung, die dauerhaft gezeigt werden soll. Die OZ hat einmal reingeschaut und Erstaunliches entdecken können. Fünf Gründe, warum sich ein Besuch lohnt.

1. Von Ribnitz-Damgartenern für Ribnitz-Damgartener

Herzstück ist ein Video, das äußerst aufwendig produziert worden ist. Auf sechs Bildschirmen werden sechs Persönlichkeiten der Stadtgeschichte gezeigt, die sich miteinander unterhaltend über die Stadtgeschichte auslassen. Wer genau hinschaut, entdeckt bei diesen Figuren bekannte Gesichtszüge. Kein Wunder, treten doch Ribnitz-Damgartener als Persönlichkeiten auf wie etwa Frank Kasch, unter anderem als Vorsitzender des Finanzausschusses bekannt. Kasch spielt den Unternehmer und Lebemann Walter Kramer, den Erfinder des Fischlandschmucks.

Jan Berg, Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung (VFAQ) spielt König Gustav II Adolf von Schweden. Selbst Axel Attula ist zu sehen, und zwar als Johann Christian Schorler, fast 60 Jahre lang Pastor an der Ribnitzer Stadtkirche. Andrea Stache-Peters von der Ribnitz-Damgartener Theatergruppe Schlündelgründer führte Regie.

2. In Ribnitz-Damgarten wurde viel Krieg geführt

Überbleibsel von Kriegen: Kanonenkugeln, die unter anderem aus der Recknitz gefischt worden sind. Quelle: Robert Niemeyer

Ein Haufen Kanonenkugeln, die im Laufe der Jahre unter anderem aus der Recknitz gefischt worden sind, zeugen von der kriegerischen Vergangenheit der Region. „Angefangen von Steinkugeln bis zu Eisenkugeln ist alles dabei“, sagt Axel Attula. Tatsächlich wurde in Ribnitz-Damgarten beispielsweise im Dreißigjährigen Krieg gekämpft (1618 bis 1648). Von 1700 bis 1721 war die Recknitz-Region auch Schauplatz des Großen Nordischen Krieges. 1756 bis 1763 fand der Siebenjährige Krieg statt.

Grenzland Grenzland – Ribnitz und Damgarten zwischen Mecklenburg und Pommern lautet der Titel der Ausstellung, die seit Sonntag, 25. Juli, im Dachgeschoss des Deutschen Bernsteinmuseums in Ribnitz-Damgarten zu sehen ist. In dem Museum Im Kloster 1 - 2 werden viele neue Exponate der Stadtgeschichte Ribnitz-Damgartens gezeigt. Öffnungszeiten des Museums: bis Oktober täglich von 9.30 bis 18 Uhr. Kontakt: Telefon 03821/4622.

3. Von Ribnitz-Damgarten in die Welt

Souvenirs aus Fernost: Ein Modell eines thailändischen Tempels. Quelle: Robert Niemeyer

Unzählige Kapitäne zogen mit ihren Schiffen von Ribnitz-Damgarten in die Welt, und zwar wirklich um die ganze Welt. „Die Region war nicht so provinziell, wie viele denken“, sagt Axel Attula. Davon zeugt eine Vitrine der Ausstellung, die verschiedene „Mitbringsel“ zeigt. Unter anderem befindet sich darunter ein Modell eines thailändischen Tempels. Auch „Souvenirs“ aus China und anderen asiatischen Ländern sind in der Grenzland-Ausstellung zu sehen.

4. Die „Maut“ ist keine Erfindung der Neuzeit

Ein Zinkschild mit Informationen der Großherzoglichen Chausseekommission zur Chausseetaxe. Quelle: Robert Niemeyer

Besonders stolz ist Axel Attula auf eine Zinktafel aus dem 19. Jahrhundert. Zwischen 1857 und 1871 müsse sie gefertigt worden sein. Auf dieser Tafel informiert die Großherzogliche Chausseekommission über das Verhalten der Menschen, nachdem sie die Chausseetaxe bezahlt haben. Tatsächlich mussten Reisende seinerzeit dafür zahlen, bestimmte Straßen zu nutzen. Eine dieser Chausseen war beispielsweise die Verbindung zwischen Rostock und Ribnitz. Zinkschilder wie dieses wurden an den Strecken aufgestellt und schreiben vor, was Reisende tun sollten, wenn sie kontrolliert werden.

5. Damgartener Schiffe als Inspirationsquelle

Das Modell der Galeasse "Thetis". Quelle: Robert Niemeyer

Mit der Galeasse „Thetis“ floh Richard Wagner im August 1839 aus dem ostpreußischen Pillau nach London. Der weltberühmte Komponist ist mit seiner Frau als blinder Passagier auf dem Schiff unterwegs. Im Skagerak, dem Seegebiet zwischen Dänemark und Norwegen, gerät das Schiff in stürmische See. Dieses Erlebnis inspiriert Richard Wagner zur Musik für seine weltbekannte Oper „Der fliegende Holländer“, die 1843 uraufgeführt wurde. Und die Galeasse „Thetis“ wurde 1834 in der Dierlingschen Werft des Schiffbaumeisters Johann Daniel Dierlings in Damgarten gebaut. Ein Modell der „Thetis“ ist in der Grenzland-Ausstellung zu sehen.

Bonuserkenntnis: God save the King/Queen

Etwa 70 Gäste kamen zur Ausstellungseröffnung in die Klosterkirche. Quelle: Robert Niemeyer

Wer bei der Ausstellungseröffnung genau hinhörte, konnte Bekanntes erkennen. An der Orgel der Klosterkirche spielte Achim Thoms eine Melodie, die vielen von der jüngst beendeten Fußball-Europameisterschaft bekannt sein dürfte, und zwar als englische Nationalhymne „God save the Queen“. Je nachdem, ob es eine Königin oder einen König gibt, kautet das letzte Wort Queen oder King.

Das Lied, das wohl aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammt, war im 19. Jahrhundert allerdings offenbar so beliebt, dass etliche Länder daraus eine Hymne oder ähnliches machten. So war das Lied unter „Heil dir im Siegerkranz“ von 1795 bis 1871 die preußische Volkshymne. In der Schweiz wurde es bis 1961 als „Rufst du, mein Vaterland“ gesungen, im Königreich Bayern bis etwa 1862 als „Heil unserm König, Heil!“.

Von Robert Niemeyer