Bergen: Rüganer verliert fast 60 000 Euro durch Betrugsmasche am Telefon

Bergen auf Rügen

Am Montag ist ein 64-Jähriger in Bergen auf Rügen Opfer eines Trickbetruges geworden. Laut Polizei brachten die Betrüger den Mann um 60 000 Euro. Betrüger hatten bereits am vergangenen Freitag in Prerow telefonisch zugeschlagen. In beiden Fällen gaben sich die Diebe als Sparkassenmitarbeiter aus. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Nach Angaben der Stralsunder Polizei erhielt der 64-jährige Rüganer am Freitagnachmittag ebenfalls einen Anruf von einem vermeintlichen Sparkassenmitarbeiter, der ihm Änderungsvorschläge für sein Onlinebanking machte. Der Anrufer erklärte am Telefon das TAN-Verfahren für Mobiltelefone. Der bestohlene 64-Jährige gab bei der Polizei an, dass er lediglich seine IBAN am Telefon bestätigt habe, die ihm durch den Anrufer vorgelesen wurde. Weitere Daten habe er jedoch nicht herausgegeben.

Am Ende des Telefonates wurde dem 64-Jährigen schließlich mitgeteilt, dass er sein Konto über das Wochenende nicht nutzen könne. Im Anschluss erhielt er zudem eine SMS, die augenscheinlich von der Sparkasse stammte und einen Link beinhaltete.

Derzeit vermehrt Betrugsversuche in Vorpommern-Rügen

Als sich der 64-Jährige am gestrigen Montag über das Onlineportal einloggen wollte, gelang dies nicht. Daraufhin rief er bei der Bank an. Beim Telefonat und bei einem weiteren persönlichen Gespräch stellte sich heraus, dass nicht nur der Benutzername für seinen Onlinebanking-Account und das Überweisungslimit, sondern auch das TAN-Verfahren geändert wurden.

Dadurch gelang es den Betrügern mit mehreren Überweisungen rund 58 000 Euro von dem Konto des 64-Jährigen auf ein litauisches Konto abzubuchen.

Die Polizei geht davon aus, dass es derzeit vermehrt zu solchen Betrugsversuchen in unserem Landkreis kommt und rät deshalb besonders zur Vorsicht. Zudem sollten Bekannte und Verwandte über die Betrugsmasche informiert und dazu sensibilisiert werden.

Von OZ