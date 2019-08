Barth

Was beim Fußball die Halbzeit ist, ist beim Theater das Bergfest. Und das feiert das Ensemble des Stücks „Die Wikinger kommen“ genau heute, am 7. August. Die Hälfte der Vorstellungen sind um. „Das Stück ist auf dem Weg die erfolgreichste Produktion im Barther Theatergarten zu werden“, sagt die Pressesprecherin der Vorpommerschen Landesbühne, Martina Krüger. „Bislang wurden 1800 Zuschauer gezählt.“ Bis zum Ende der Saison hoffe das Barther Ensemble der Vorpommerschen Landesbühne auf gut 3000 Zuschauer und das wäre ein Besucherrekord.

Die Geschichte um die schönen, aber ein wenig rauen Frauen, die in Barth Schiffbau betreiben und den geheimnisvollen Fremden aus Haitabu komme ausgesprochen gut an. Großen Zuspruch finde auch die neu eingeführte Autogrammstunde nach der Vorstellung – besonders begehrt die Unterschrift der Seherin Kristal, die von der 91-jährigen Helga Wienhöfer gespielt wird.

Gute Stimmung auch bei Regenvorstellungen

Reiko Rölz spielt zum ersten Mal im Barther Theatergarten. „Die Resonanz ist super. Wir hatten bisher zwei Regenvorstellungen, die wir auch durchgezogen haben. Vergangene Woche Mittwoch war gefühlt Weltuntergang. In der Pause haben sich die Zuschauer Regenponchos geholt und als wir verkündet haben, dass wie weiterspielen, haben sie gejubelt. Die Zuschauer hatten einfach Bock drauf“, berichtet der Schauspieler, der von 2006 bis 2010 seine Ausbildung an der Theaterakademie Vorpommern in Zinnowitz gemacht hat und seit Mai 2015 an der Vorpommerschen Landesbühne fest als Schauspieler angestellt ist.

Überhaupt sei das Publikum in Barth super. „Die Barther sind Lokalpatrioten. Sie lieben es, ihre Leute auf der Bühne zu sehen“, sagt der 31-Jährige. Denn in dem Ensemble sind neben dem ausgebildeten Schauspieler Reiko Rölz und sieben Studenten der Theaterakademie auch zwölf Amateurschauspieler aus Barth vertreten. „Es ist ein anderes Arbeiten, aber es macht richtig Spaß. Alle sind voll dabei und haben Spaß bei der Sache“, sagt der Zinnowitzer, der in Kamenz bei Dresden aufgewachsen ist. Die 91-jährige Helga Wienhöfer bewundere er für ihre Energie und Spielfreude. „Vor ihr ziehe ich den Hut. Sie ist total liebenswürdig und lustig.“

Massenkampf ist eine Herausforderung

Im Theatergarten spielt Reiko Rölz den Wikinger Ari. „Es ist die perfekte Rolle. Sie ist mir auf den Leib geschrieben. Auch privat interessiere ich mich für die nordische Mythologie“, sagt der Schauspieler. Doch der 31-Jährige spielt nicht nur die Hauptrolle in dem Stück, er hat auch die Kampfchoreografien entwickelt. „Wir haben auch einen Massenkampf mit 13 Leuten. Das richtig zu koordinieren, ist schon schwierig. Ich habe für jedes Pärchen oder Trio eine eigene Choreografie gemacht. Es muss alles ganz genau abgestimmt sein, zumal wir zwischendurch auch noch Text haben. Ich hatte anfangs schon Bedenken, ob es funktioniert.“

Schon während seiner Schauspielausbildung hat er sich auf Bühnenfechten und Kampf spezialisiert, war im 3. Studienjahr bereits Assistent des Dozenten für Bühnenfechten. Jahrelang entwickelte er bei den Vineta-Festspielen in Zinnowitz die Kampfchoreografien.

Weitere Vorstellungen Das Stück „Die Wikinger kommen“ wird noch bis zum 30. August, jeweils mittwochs, freitags und sonnabends um 19.30 Uhr im Barther Theatergarten gezeigt. Die Spielzeit beträgt mit Pause 120 Minuten. Buch und Regie stammen von Martin Scheider. Und das sind die nächsten Vorstellungen: heute, am 9., 10., 14., 16. und 17. August um jeweils 19.30 Uhr. Karten können telefonisch unter 039 71/268 88 00 vorbestellt werden.

Von Anika Wenning