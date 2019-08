Born

Drei beschädigte Fahrzeuge und eine leichtverletzte Fahrerin sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 13 Uhr in Born ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Supermarkts auf die L 21 auf. Dabei habe die Frau aus Berlin die Vorfahrt eines aus Richtung Ahrenshoop kommenden Fahrzeugs missachtet. In Folge der Kollision mit dem Auto, das mit zwei Personen besetzt war, wurde das gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben, das in der gegenüberliegenden Einmündung stand. Darin befanden sich vier Personen, darunter zwei Kinder. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und mit Prellungen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei waren alle drei an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 15 000 Euro an. Für Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Straße für rund 90 Minuten halbseitig gesperrt.

Von Timo Richter