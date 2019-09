Hiddensee

Statt eines „ Zigeunerladens“ sollten Kurgästen passende Unterkünfte in einem modernen Holzbau, eine Zierde und ein Anziehungspunkt Hiddensees entstehen. Das schrieb der Berliner Kaufmann und Hotelier Emil Hirsekorn vor 110 Jahren an das Kloster zum Heiligen Geist in Stralsund, den Eigentümer der Insel. Er...