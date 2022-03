Bernsteinresort: Informationen zum Stand der Munitionsbergung in Pütnitz

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche finden folgende öffentliche Sitzung kommunalpolitischer Gremien statt.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Im Begegnungszentrum in Ribnitz-Damgarten kommen am Montag, 28. März, die Mitglieder des Ausschusses für Sicherheit, Ordnung und Verkehr der Stadtvertretung zusammen. Informiert wird über den Sachstand des Verkehrskonzepts für die Bernsteinstadt. Außerdem erfolgt die Vorberatung über eine Neufassung der Hafengebührensatzung. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr.

Eine Auswertung der vergangenen beiden Jahre sowie den Stand der Saisonvorbereitung im Freilichtmuseum Klockenhagen sowie im Bernsteinmuseum erfahren am Dienstag, 29. März, die Mitglieder des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung. Zudem wird das Projekt Kulturcampus Nordost vorgestellt. Die Zusammenkunft in der Galerie im Kloster beginnt um 17.30 Uhr.

An dem Tag kommt um 18 Uhr der Stadtausschuss Damgarten in der dortigen Bibliothek zusammen. Bauamtsleiter Heiko Körner stellt im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bernsteinresorts Pütnitz die Aufgabenstellung für eine Verkehrsuntersuchung für den Bau einer Ortsumgehung vor und informiert über den Stand der Munitionsbergung.

Im Dorfgemeinschaftshaus Ahrenshagen kommen am Dienstag, 29. März, die Mitglieder der Gemeindevertretung Ahrenshagen-Daskow zusammen. Beginn des Treffens ist um 19 Uhr. Unter anderem geht es um eine Änderung des Flächennutzungsplans sowie den Medienentwicklungsplan der Recknitz-Grundschule.

Stadt und Amt Barth

Die Löbnitzer Gemeindevertretung kommt am Montag, 28. März, in der ehemaligen Grundschule in der Rostocker Straße zusammen. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Beschluss des Brandschutzbedarfsplans sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts.

Im Dorfgemeinschaftszentrum in Saal treffen sich am Dienstag, 29. März, die Mitglieder der Gemeindevertretung. Ab 19.30 Uhr geht es unter anderem um den Beitritt zum Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst. Außerdem ist ein offener Brief zur Kurabgabe Thema.

Amt Darß/Fischland und Zingst

Die Mitglieder der Dierhäger Gemeindevertretung kommen am Mittwoch, 30. März, um 19 Uhr im Haus des Gastes zusammen. Es dreht sich vor allem um den Campingplatz im Ortsteil Neuhaus. Nach Beschluss eines Durchführungsvertrages soll für den Bebauungsplan der Abwägungs- und Satzungsbeschluss gefasst werden.

Am Donnerstag, 31. März, trifft sich um 18 Uhr die Borner Gemeindevertretung. Laut Tagesordnung geht es unter anderem um Nachwahlen in Ausschüssen im Zusammenhang mit der Niederlegung ihres Mandats von Janine Dieckmann. Außerdem soll eine Nachfolge der aus dem Betriebsausschuss abgewählten Antje Hückstädt erfolgen. Nach einer Abstimmung zum Brandschutzbedarfsplan steht ein Beschluss zur Erhaltungssatzung auf der Tagesordnung. Es geht darum, die Umwidmung von dauerhaft nutzbaren Wohnraum zu Ferienunterkünften zu verhindern.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Stadt Marlow sowie im Bereich des Amtes Recknitz-Trebeltal im Verbreitungsgebiet der OZ Ribnitz-Damgarten finden in dieser Woche keinen öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Von Timo Richter