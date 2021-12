Ribnitz-Damgarten

Wichtigste Voraussetzung, um auf der Halbinsel Pütnitz mit den Beräumungs- und Erschließungsarbeiten für das Bernsteinresort loslegen zu können, ist die Schaffung einer Baustraße östlich von Damgarten. Da hoffte die Stadt bisher, dass diese bis Ende 2022 genehmigt wird. Doch damit wird es nun vermutlich nichts. Man geht jetzt von 2023 aus.

Darüber informierte Bauamtsleiter Heiko Körner in der per Livestream zu verfolgenden Sitzung des Stadtausschusses Damgarten am Dienstagabend in der Stadtbibliothek Damgarten. Aufgrund der Corona-Lage waren nur zwölf Einwohnerinnen und Einwohner zugelassen. Unter ihnen befanden sich auch Vertreterinnen von der Bürgerinitiative „Für unsere Heimat – Kein Massen-Tourismus auf Pütnitz“. Andere Mitglieder der Initiative machten mit Plakaten vor der Stadtbibliothek auf ihr Anliegen aufmerksam.

Verkehrstechnische Untersuchung

Ein Grund dafür, dass erst 2023 mit einer Genehmigung für die Baustraße zu rechnen ist: Es muss zunächst eine verkehrstechnische Untersuchung erfolgen. Sie ist A und O für eine Genehmigung der Baustraße. Darüber sei man bei einem Treffen im Straßenbauamt Stralsund am 21. Oktober informiert worden, sagte Körner. Die Untersuchung soll unter anderem Aussagen zum Trassenverlauf der Baustraße und deren Anbindung an die B 105 treffen.

Kreisverkehr für Baustraße wird ausgeschlossen

Aus Sicht des Straßenbauamtes wäre eine Anbindung der Baustraße an die B 105 in Höhe der Kreuzung Gewerbegebiet der Idealfall. Ein Kreisverkehr werde seitens des Straßenbauamtes für die Baustraße an dieser Stelle ausgeschlossen, so Körner. Die Stadt ist nun gefordert, im Rahmen eines Wettbewerbes einen Gutachter zu finden. Möglichst noch vor Weihnachten soll die Ausschreibung auf den Weg gebracht werden.

Ausschussmitglied Dr. Swantje Petersen wollte wissen: Wenn mit dem Baurecht für die Baustraße nach jetzigem Stand erst 2023 zu rechnen sei, welche Auswirkungen habe das dann auf den Verkehr in der Ortsdurchfahrt Damgarten? Es werde kein Verkehr durch Damgarten rollen, der im Zusammenhang mit der Erschließung bzw. der vorgelagerten Beräumung des maritim-touristischen Gewerbegebietes steht, antwortete Körner. Die Baustraße solle fertiggestellt werden, bevor die „massiven Stofftransporte“ von und nach Pütnitz erfolgen.

Doch bei Einwohnerin Kerstin Vincent blieben Zweifel. Sie fragte, wie realistisch es ist, dass die Baustraße kommt und ob nicht doch Baustellentransporte von und nach Pütnitz durch Damgarten erfolgen. Körner verwies darauf, dass zu den ersten Aktivitäten auf Pütnitz die Altlastenbeseitigung und Munitionsbergung gehören. Vieles könne vor Ort sortiert und auch dort erst einmal gelagert werden. Es sei aber durchaus möglich, dass bestimmte geborgene Schadstoffe nur begrenzt unter freiem Himmel vor Ort auf Pütnitz gelagert werden können.

Möglicherweise Transporte durch Damgarten

Diese müssten dann verpackt bzw. verkapselt und möglichst schnell abgefahren werden. Das seien aber Dimensionen, die durchaus über die Barther Straße machbar seien. Aus seiner Sicht werde das aber nicht zu einer Belastung der Damgartener Ortsdurchfahrt führen, die „unerträglich wäre“. Körner machte in der Sitzung noch einmal deutlich: Nach wie vor gelte die Zusage, dass die Baustraße erklärtes Planungsziel sei.

Während die Stadtverwaltung die verkehrstechnische Untersuchung für die Baustraße erst auf den Weg bringen muss, ist man bei der biologischen Artenschutzkartierung bereits einen Schritt weiter. Diese Untersuchung ist die Grundlage, um die naturschutzrechtliche Genehmigung für den Bau der Baustraße zu bekommen. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt, mittlerweile hat die Stadt drei geeignete Anbieter abgefragt. Sie haben nun bis Mitte Dezember Zeit, ihr Angebot abzugeben. Man hoffe, Mitte Januar im Hauptausschuss dann den Zuschlag erteilen zu können, erläuterte Körner.

Zum weiteren Stand der Planungen informierte er unter anderem darüber, dass es am 15. Dezember ein Treffen der aus drei Ingenieurbüros bestehenden Arbeitsgemeinschaft aus Hannover mit Mitarbeitern des staatlichen Munitionsbergungsdienstes MV geben werde. Die Arbeitsgemeinschaft recherchierte unter anderem in Archiven zu Altlasten und Kampfmittelbelastung auf dem ehemaligen Militärflugplatz. Die Ergebnisse sollen nun bei dem Treffen mit dem Munitionsbergungsdienst ausgewertet und das Prozedere für die Munitionsbergung besprochen werden.

Zudem geht es darum, die Gebäude und Gebäudeteile zu identifizieren, die abgebrochen werden sollen. Da will man sich einen Überblick verschaffen, mit welchen Stoffen man es zu tun hat. Es soll geklärt werden, was von dem anfallenden Abbruchmaterial auf dem Platz wiederverwendet werden kann und was als Sondermüll zu behandeln ist. „Wir hoffen natürlich, möglichst viel Material wiederverwenden zu können“, sagte Heiko Körner abschließend.

Von Edwin Sternkiker