Bernsteinresort Pütnitz: Versorgung mit sauberer Energie?

Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Es ist das größte aktuelle Tourismusprojekt in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 300 Millionen Euro sollen in den Bau des Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz investiert werden. Größter Investor ist der Ferienpark-Riese Center Parcs. Und versorgt werden soll das Areal auch mit regenerativen Energie-Lösungen.

Wasserstoff ist das Zauberwort. Hydrogen Island die Idee. Eine CO2-neutrale Energieversorgung der Traum. „Hintergrund ist, dass die gesamte Entwicklung auf Pütnitz so ökologisch wie möglich gestaltet werden soll“, sagt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. Neben dem Naturschutz und einer möglichst nachhaltigen Verwendung von Baumaterialien gehört dazu auch die Energieversorgung. Wasserstoff-Technologien könnten hier der Weg sein.

Strom und Wasser wird Wasserstoff und Sauerstoff

Und so könnte es funktionieren: Üblicherweise wird mit einem sogenannten Elektrolyseur Wasserstoff gewonnen. Hier wird Strom umgewandelt, indem aus Wasser per Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff wird. Der Wasserstoff kann gespeichert werden. Somit wird also Energie gespeichert. Mit einer Brennstoffzelle kann aus dem Wasserstoff in Verbindung mit Sauerstoff dann wieder Strom werden. Dabei entsteht kein CO2, die Stromgewinnung ist an dieser Stelle emissionsfrei. Wird für die Herstellung von Wasserstoff Strom aus regenerativen Energien genutzt, könnte die gesamte Energieversorgung emissionsfrei ablaufen.

Ein weiterer Vorteil neben der Stromspeicherung ist, dass weitere Versorgungswege möglich sind. So entsteht bei der Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff Wärme. Diese Wärmeenergie kann ebenfalls zum Heizen genutzt werden. Der entstehende Sauerstoff könnte für biochemische Vorgänge in Kläranlagen verwendet werden.

Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth Quelle: Robert Niemeyer

Sollte die Umsetzung der Energieversorgung in diesem Umfang gelingen, wäre es in Deutschland das wohl größte Projekt dieser Art. „In dieser Dimension hat es das noch nicht gegeben“, so Thomas Huth.

Einzelne Tourismusprojekte gibt es bereits. Beispielsweise setzen der Energie-Versorger Eon und Radisson Blu in einem Hotel in Frankfurt ein Energiekonzept mit Wasserstofftechnologie um. 600 000 Tonnen CO2 werden dadurch jährlich eingespart.

Wärme für das Spaßbad

„Wir haben eine Verantwortung für die Region. Und es geht auch um die Weiterentwicklung des Kernprodukts Mecklenburg-Vorpommerns, den Tourismus“, so Ribnitz-Damgartens Bürgermeister. Huth hatte einst betont, dass das Bernsteinresort für Ribnitz-Damgarten und die Region Wachstum bedeute. Dieses Wachstum könne unter anderem durch nachhaltige Energieversorgung verträglich und zukunftsfähig gestaltet werden.

Zur Erinnerung: Bekanntlich soll auf dem ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz ein Ferienresort entstehen. Center Parcs plant hier den Bau von 600 Ferienhäusern und Appartements. Ein Reiterhof, ein Familien-Freizeit-Park und das modernisierte Technik-Museum sollen aus dem Flugplatz eine Destination machen, die nicht nur Urlaubsgäste in den Center Parc lockt, sondern auch Tagesgäste anzieht.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allein die Center-Parcs-Anlage, so die Schätzungen, habe einen Energiebedarf von 9000 Megawattstunden allein beim Stromverbrauch. Hinzu kommt ein Wärmeenergiebedarf von etwa 15 000 Megawattstunden. Aus Windenergieanlagen oder Fotovoltaik-Anlagen könne der Strom bezogen werden, der in Wasserstoff umgewandelt wird. Die entstehende Wärme könne für die Versorgung des Spaßbades des Center Parc genutzt werden.

Der Strom könne sogar regional gewonnen werden. Auf der Halbinsel Pütnitz befindet sich beispielsweise bereits ein Solarpark mit einer Nennleistung von 21 Megawatt.

Machbarkeitsstudie gestartet

Eine wichtige Rolle nimmt auch der Verkehr ein, vor allem der Schiffsverkehr über den Bodden. Ein Hafen soll gebaut werden. Von hier aus sollen Schiffsverbindungen Gäste an die Ostsee bringen. Die Speicherung des gewonnenen Wasserstoffs in Form von Methanol oder Ammoniak ermögliche eine mobile Nutzung etwa für den Antrieb der eingesetzten Schiffe.

Gleichwohl befinden sich die Überlegungen noch weitestgehend am Anfang. Konkret eingeplant ist das Versorgungskonzept noch nicht. Das könnte jedoch im Verlauf der weiteren Planung noch geschehen. Zunächst soll eine Studie ergründen, ob und wie ein solches Energiekonzept umsetzbar ist. Ein Faktor hier ist auch die Finanzierung sowohl der Investition als auch während des Betriebs. So müsse beispielsweise der Strompreis für die Investoren auf der Halbinsel bezahlbar sein. In etwa vier Monaten soll die Untersuchung laut Ribnitz-Damgartens Bürgermeister abgeschlossen sein.

Die Partner selbst seien aufgeschlossen für das Konzept. Erste Vorgespräche in Sachen Fördermitteln habe es ebenfalls bereits gegeben.

Von Robert Niemeyer