Ribnitz-Damgarten

Schüler der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten haben sich in den vergangenen Tagen mit der Geschichte der Bernsteinstadt beschäftigt. Genauer gesagt, sind sie auf Spurensuche durch die Sportgeschichte Ribnitz-Damgartens gegangen. Und ihre Erkenntnisse haben die Achtklässler dabei mit der modernen Technik verbunden. Ein Ansatz, der auch bei der Stadtverwaltung Anklang findet und ausgebaut werden soll.

Vier Tage lang haben sich die Schüler durch das Stadtarchiv gewühlt und versucht, so viel wie möglich über Sportstätten und Sportpersönlichkeiten herauszufinden. Die gesammelten Informationen wurden aufgearbeitet und digitalisiert. Herausgekommen ist ein besonderer Stadtrundgang.

Verschwundene Sportstätten entdeckt

Mit Hilfe einer Smartphone-App können Interessierte besondere Orte in Ribnitz besuchen und erhalten über die App die von den Schülern recherchierten Informationen. „Es war sehr interessant, mehr über die Sportgeschichte der Stadt herauszufinden“, sagt Jann-Luca Schmitz. Der 13-Jährige gehört zu den etwa 40 Schülern, die an diesem Projekt beteiligt waren.

So entdeckten die Schüler längst verschwundene Sportstätten. Am Sportpalast in der Damgartener Chaussee hatte es beispielsweise einst einen Turnplatz gegeben. Auch Persönlichkeiten des Sports werden vorgestellt. Zum Start der Tour auf dem Ribnitzer Marktplatz begrüßt der ehemalige Bürgermeister Ribnitz-Damgartens, Peter Warnke, den Nutzer der App. Warnke war selbst begeisterter Sportler und talentierter Zehnkämpfer. Insgesamt hat der Rundgang elf Stationen.

Teilnahme an Bundeswettbewerb?

In Kooperation mit dem Verein Abenteuer Frischluft, der vor einiger Zeit das Geocaching-Event „Lost in MV“ auf Pütnitz veranstaltet hatte, und dem Büro für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing der Stadtverwaltung wurde das Projekt umgesetzt. „Es war spannend, eine ganze Woche mit einer Schulklasse zusammenzuarbeiten“, sagt Christian Steffen vom Verein Abenteuer Frischluft. Das Besondere sei, die recherchierten Informationen mit moderner Technik und dem Spieltrieb der Schüler zusammenzubringen.

Laut Juliane Janssen, Deutsch- und Geografielehrerin und Betreuerin des Projektes, sei angedacht, dass sich die Schule mit diesem Projekt auch beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten zu bewerben. Das Thema in diesem Schuljahr lautet hier „Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft.“

Nutzen für Tourismus

Auf dem Ribnitzer Marktplatz hatten sich die Schüler mit Vertretern des Vereins Abenteuer Frischluft getroffen, um den Rundgang auszuprobieren. Quelle: Robert Niemeyer

Der sportliche Rundgang befindet sich nun in der Nachbearbeitung und soll baldmöglich auch für die Öffentlichkeit nutzbar sein. Über die Apps „Wherigo“ ( iOS) und „WhereYouGo“ (Android) soll die Tour zur Verfügung gestellt werden, möglicherweise Ende des Jahres oder Anfang des kommenden Jahres.

Von Robert Niemeyer