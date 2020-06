Bernsteinschule Ribnitz: Besonderer Abschluss eines besonderen Schuljahres

Ribnitz-Damgarten

Die Technik war so gut wie bereit, die Musiker voller Vorfreude, sogar ein Radiosender wollte von der Aktion berichten, das Wetter machte dem geplanten Dachkonzert an der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten am Ende jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Der Stimmung tat dies jedoch am Ende keinen größeren Abbruch. Denn statt in luftiger und verregneter Höhe sorgten die Musiker der Gruppe Weekenders um Marc Hantusch, Anja Thürmer, Paul Thürmer und Andreas Jessat im geschützten Saal des Begegnungszentrums dafür, dass dieses besondere Schuljahr an der Bernsteinschule auch auf besondere Art und Weise zu Ende ging.

Applaus für die Eltern

„Das ist ein Dankeschön an alle Eltern, die in der Corona-Krise Lehrer ihrer Kinder waren“, sagte Schulleiterin Christina Bonke. Etliche Mütter und Väter waren gekommen, erhoben sich nach Aufforderung der Schulleiterin von ihren Plätzen und genossen den verdienten Applaus. „Vielen Dank für die Unterstützung in diesen nicht so leichten Zeiten“, so Bonke. Schüler, Eltern und Lehrer zelebrierten bei bester Stimmung so das Schuljahresende. „Den Eltern zu danken, das ist die Hauptbotschaft. Aber auch die Kids freuen sich, ebenso wie die Kollegen, auf die ich auch besonders stolz bin.“

Die Weekenders mit Andreas Jessat, Mark Hantusch, Paul Thürmer und Anja Thürmer gaben zum Schuljahresabschluss ein Konzert im Begegnungszentrum an der Bernsteinschule. Quelle: Robert Niemeyer

Ursprünglich war geplant, dass die Weekenders auf dem Dach der Schule in der Berliner Straße ein Konzert geben, dass im ganzen Wohngebiet zu hören sein sollte. Aus Sicherheitsgründen wurde das Konzert ins Begegnungszentrum verlegt.

Hoffnung auf normales Schuljahr 2020/21

„Eine sehr schöne Aktion der Schule, mal was anderes als der klassische letzte Schultag“, sagte Daniel Fabich, der mit Ehefrau Steffi sowie den beiden Kindern Lunis-Maximiljan und Ottoh-Constantin, beide besuchen die Grundschule der Bernsteinschule, das Konzert verfolgte. Als Teilzeitlehrer und Vollzeitarbeiter sei es anstrengend gewesen. „Aber wir haben das Beste daraus gemacht“, so der Familienvater. Die größte Herausforderung sei gewesen, die Kinder im Homeschooling zu motivieren. Das sei auf verschiedene Weise gelungen. „Wichtig war, dass der Tag strukturiert war“, so Daniel Fabich.

Daniel Fabich (l.) und seine Ehefrau Steffi Fabich freuten sich mit ihren Kindern Ottoh-Constantin (2.v.l.) und Lunis-Maximiljan über den musikalischen Schuljahresabschluss. Quelle: Robert Niemeyer

Es hätte zwar Spaß gemacht, von den eigenen Eltern unterrichtet zu werden. „Aber ich habe die Schule vermisst“, sagte Lunis-Maximiljan Fabich, der die dritte Klasse besuchte und ab dem kommenden Schuljahr Viertklässler ist. „Ich hoffe, dass das nächste Schuljahr normal läuft.“

Und auch für die Musiker auf der Bühne war der Vormittag ein besonderer. So war beispielsweise für Paul Thürmer am Schlagzeug der überhaupt letzte Schultag an der Bernsteinschule ein ganz besonderer. Und auch seine Bandkollegen freuten sich, dass sie mal wieder auf der Bühne stehen konnten. „Es ist schade, dass wir nicht auf dem Dach spielen konnten. Die Idee war total gut“, so Mark Hantusch, „aber es fühlt sich gut an, wieder auf der Bühne zu stehen.“ Wegen des Verbots von Veranstaltungen fallen in diesem Jahr auch etliche Konzerte aus.

Umzugskisten packen

Schulleiterin Christina Bonke dankte vor allem den Eltern der Schüler für ihre Unterstützung in der Corona-Krise. Quelle: Robert Niemeyer

Für Christina Bonke und ihre Kollegen bedeutet der letzte Schultag jedoch nicht, dass sie einfach in die Ferien starten können. In den nächsten Tagen müssen Umzugskisten gepackt werden. Die Modulschule auf dem Sportplatz an der Bernsteinschule ist so gut wie fertig. Die Lehrer bereiten den Umzug der Orientierungsstufe vom Standort Mühlenberg in die Modulschule vor. Im nächsten Schuljahr werden die fünften und sechsten Klassen dort unterrichtet. Die Grundschüler ziehen dann an den Mühlenberg.

Hintergrund ist, dass in den kommenden zwei Jahren kräftig gebaut wird. So wird das derzeitige Grundschulgebäude grundhaft saniert. Hier soll später die Orientierungsstufe unterrichtet werden. Für die Grundschüler entsteht auf dem Gelände ein Neubau.

Von Robert Niemeyer