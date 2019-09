Bernsteintage statt Bernsteinfest

Ribnitz-Damgarten

Das Bernsteinfest in Ribnitz-Damgarten soll auf neue Füße gestellt werden. Während der Sitzung des Tourismusausschusses der Stadtvertretung hat die Stadtverwaltung am Dienstagabend erste Ideen für eine Neugestaltung der Veranstaltung vorgestellt. Hintergrund der Neuorientierung sind rückläufige Besucherzahlen in den vergangenen Jahren. Geplant ist, das Bernsteinfest deutlich aufzuwerten. Der bisherige Arbeitstitel: Bernsteintage. Vorgesehener Termin: 10. bis 14. Juni 2020.

Das Bernsteinfest wurde 2005 zum ersten Mal gefeiert, damals und viele weitere Jahre danach auf dem Ribnitzer Marktplatz und in der Langen Straße. Zuletzt fand es im Klosterinnenhof in Ribnitz als Familienfest statt.

Feiern an verschiedenen Orten

Allerdings sei es schwierig, allen Altersgruppen mit nur einer Veranstaltung gerecht zu werden, so Silke Kunz, Leiterin des Büros für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur in der Stadtverwaltung. Deshalb – so die Idee – sollen die Bernsteintage an verschiedenen Orten in Ribnitz stattfinden. „Separate Bausteine für verschiedene Zielgruppen“, so Kunz.

Den Ribnitzer Hafen, den Marktplatz samt Kirche sowie den Klosterinnenhof hat die Verwaltung im Sinn, wenn es um die Veranstaltungsorte für die Bernsteintage geht. Den Auftakt könne am Mittwoch ein Eröffnungsevent machen, bei dem namhafte Künstler und Kinder unter dem Motto „Kunst und Schule“ aufeinander treffen. Auch ein Auftaktkonzert sei denkbar. Im Hafenbereich könnte in Zusammenarbeit mit den Restaurants „De Zees“ und dem „Ribnitzer Fischhafen“ eine Art Chillout-Lounge aufgebaut werden. Liegestühle, sommerliche Livemusik, Grillevents, ein Wikinger-Schach-Turnier oder Show-Kochen seien Möglichkeiten, den Hafenbereich zu einer entspannten Sommermeile werden zu lassen.

Im Klosterinnenhof sei, angelehnt an die vergangenen Jahre, in Zusammenarbeit mit dem Bernsteinmuseum und dem Kunstverein Ribnitz-Damgarten sowie auch der Bernstein-Schaumanufaktur ein Kunst- und Kulturfest am Freitag denkbar. „Der Anspruch hier ist, Kunst in verschiedenen Formen in den Mittelpunkt zu rücken“, so Silke Kunz.

Sport, Markt und Abendparty

Hauptveranstaltungstag wäre der Samstag. Ein Küstenmarkt mit regionalen Händlern, ein buntes Bühnenprogramm und eine Stadtfestparty am Abend seien Eckpunkte des Tages. Die Einzelhändler in der Innenstadt könnten länger öffnen, auch eine Sperrung der Langen Straße für den Autoverkehr sei denkbar. Ebenfalls soll das Sportfest „100 Prozent Sport“ an diesem Wochenende stattfinden, bei dem sich unter anderem die Sportvereine der Bernsteinstadt mit Aktionen präsentieren. Auch der Fischland-Darß-Zingst-Ultramarathon soll in das Programm eingebettet werden.

Ausklingen könnten die Bernsteintage am Sonntag mit der Aktion „Die Bernsteinstadt singt“, bei der Chöre der Stadt gemeinsam mit Einwohnern und Gästen singen.

Hoher Aufwand

„Das ist der aktuelle Ideenstand“, sagt Silke Kunz. Klar sei: Eine Veranstaltung in diesem Umfang bedeute einen hohen Organisationsaufwand. Partner werden benötigt, wie etwa der Ribnitzer Innenstadtverein. 15000 Euro hat die Verwaltung als Zuschuss für die Bernsteintage eingeplant.

In den kommenden Wochen beschäftigen sich die Mitglieder des Kulturausschusses mit dem Thema. Grundsätzlich sei eine Neuausrichtung des Bernsteinfestes zu begrüßen. Die Stadt könne auch eine weitere Abendveranstaltung auf dem Markt vertragen.

Diskutiert wurde zudem, ob auch Damgarten als Veranstaltungsort einbezogen werden sollte. „Das würde die Stadt eher trennen, als zusammenführen. Damgartener würden in Damgarten feiern, Ribnitzer in Ribnitz“, sagte Ausschussmitglied Swantje Petersen. Wichtiger sei, Einwohnern von Damgarten mit Shuttle-Bussen die Möglichkeit zu bieten, problemlos nach Ribnitz fahren zu können, so wie es bei der jüngsten Einkaufsnacht erfolgreich umgesetzt worden sei.

Von Robert Niemeyer