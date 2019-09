Besitzer des Café Fernblau in Wieck wehrt sich gegen Räumungsklage

Wieck

In der Darßer Arche hängt der Haussegen schief. Die Kur- und Tourist GmbH Darß hat eine Räumungsklage gegen das Café Fernblau angestrengt. Dessen Betreiber Roland Koritzki verweist auf einen gültigen Pachtvertrag für die nächsten zehn Jahre, inklusive einer Verlängerungsoption. Gäste sind empört und solidarisieren sich mit dem Cafébetreiber in einer Unterschriftenaktion. Annähernd 4000 Gäste haben sich bis dato eingetragen.

Eine reguläre Kündigung war unwirksam, eine fristlose Kündigung im Anschluss ebenso, nun gibt es die Räumungsklage. Laut der Geschäftsführerin des Wiecker Tourismusbetriebs, Mandy Krüger-Falk, solle damit nur geprüft werden, ob der Antrag auf Vertragsverlängerung – Roland Koritzki spricht dagegen von einer unterschriebenen Vertragsverlängerung – rechtlich überhaupt Bestand habe. Sie widerspricht Vorwürfen, die Kur- und Tourist GmbH wolle das Café selbst betreiben.

Cafébetreiber: „Wir halten uns an den Vertrag“

Cafébetreiber Roland Koritzki wehrt sich gegen die Schikanierungen. Quelle: privat

Erst mit Hennigs Nachfolgerin, Mandy Krüger-Falk, hätten die Probleme begonnen. Seitens der Kommune, einzige Gesellschafterin des Tourismusbetriebs vermisst Roland Koritzki Unterstützung beziehungsweise Vermittlungsversuche. Der frühere Bürgermeister Bernhard Evers habe das Thema geradezu ignoriert.

Die neue Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) und deren Stellvertreter Niels Heck habe er zu einem Gespräch eingeladen, das aber beendet, weil ohne Ankündigung ein weiterer Teilnehmer mitgebracht worden sei. So, sagt Roland Koritzki, werde kein Vertrauen geschaffen. Irgendwie hofft er aber immer noch auf ein klärendes Gespräch.

Schikanierungen durch Tourismusbetrieb

Dass die Gäste das Angebot nicht wollten, so zitiert Roland Koritzki die Geschäftsführerin des Tourismusbetriebs, will er nicht gelten lassen. Das Café Fernblau sei ein Anziehungspunkt in Wieck und für die Darßer Arche. Die Solidaritätsunterschriften bekräftigen ihn in seiner Einschätzung.

Umso weniger versteht er „Schikanierungsmaßnahmen“. Tagsüber dürfe kein Material aus dem gemieteten Lager durch die Ausstellung getragen werden. Das geschehe normalerweise zwei-, dreimal am Tag. Die zurückliegenden zehn Jahre habe das offensichtlich nicht gestört.

Einen Aufsichtsrat der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gibt es derzeit nur auf dem Papier. Nach dem Ausstieg Borns als Mitgesellschafterin ist Wieck alleinige Gesellschafterin der Kur- und Tourist GmbH. Bürgermeisterin Anke Schüler will sich eigenen Worten zufolge in die Auseinandersetzung nicht einmischen. Sie habe an die Beteiligten einen Brief geschrieben und hofft auf eine Einigung im Gespräch miteinander.

Sie bedauert das rasche Ende eines Gesprächs, zu dem auch der zweite Stellvertreter Hans-Joachim Budde als Vertreter der Gemeinde als Gesellschafterin mitkommen sollte. Dessen gewünschte Teilnahme habe dann zur Absage des Gesprächs geführt.

Folge: Drei Angestellte kündigten

Für Roland Koritzki hat die juristische Auseinandersetzung schon jetzt konkrete Auswirkungen. „Wir mussten in dieser Situation mit unseren drei Angestellten sprechen“, sagt der Cafébetreiber. Die hätten sich daraufhin einen neuen Job gesucht.

Mit studentischen Hilfskräften rettete sich Roland Koritzki über die erste Zeit, nun ist das Angebot eingeschränkt. Es gibt im Fernblau kein Frühstück mehr und auch kleine Mittagsgerichte sind von der Karte verschwunden. „Allein die Zustimmung unserer Gäste trägt uns“, sagt er.

Ein bisschen spielt Mandy Krüger-Falk die Bedeutung des Verfahrens herunter. Egal, welche Entscheidung das Gericht treffe, es sei nicht ausgeschlossen, dass die derzeitigen Betreiber auch danach weitermachen könnten. Dann aber auf Basis eines Vertrages, der noch auszuhandeln sei.

