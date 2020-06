Besonderer Blick auf die Natur: Simone Weinreich liebt Wahlheimat Zingst

Zingst

Mit einem Italienischen Windspiel ist Simone Weinreich tagtäglich unterwegs. Es handelt sich um die weltweit kleinste Windhundrasse. Während der Spaziergänge mit dem zierlich wirkenden Hund genießt die 57-Jährige die Natur. Wegen des Leinenzwangs gestalten sich die Ausgänge zuweilen als nicht so einfach.

Spielerischer Umweltschutz

Die Natur war unterm Strich ausschlaggebend dafür, dass die Berlinerin ihre Wahlheimat in Zingst gefunden hat. „Natur macht den Kopf so schön frei“, sagt sie. Die ausgebildete Erzieherin bezeichnet sich selbst als Mutter von Ben Buddel. Mit der Figur begeistert sie vor allem Kinder für die Natur und Zusammenhänge darin. Seit Kurzem steht Ben Buddel die Puppe Tom am Strand zur Seite, mit dem Simone Weinreich das Thema Umweltschutz in die Köpfe der Kinder bringt. Das gelinge ebenfalls auf spielerische Weise.

Als begeisterte Hobbyfotografin wirft sie stets einen besonderen Blick auf die Natur. Wenn ihr besonders schöne Pflanzen oder Landschaften vor die Linse kommen, drückt Simone Weinreich auf den Auslöser.

