Bestes Wetter und beste Stimmung beim Hafenfest Dabitz

Viel ungewöhnlichen Besuch bekamen sie am Sonnabend, die Gastgeber des Hafenfestes in Dabitz. Gerade noch hatte hier eine Herde schicker Mustangs festgemacht, Freunde und Bewunderer nutzten die Gelegenheit, den sportlichen Karossen unter die Haube zu schauen, da blubberten schon die Harleys vom Niederrhein-Chapter vor.

Die Gäste vom Harley-Davidson Niederrhein-Chapter hatten Spaß beim Hafenfest in Dabitz. Quelle: Susanne Retzlaff

Am Freitagmorgen um sechs Uhr früh waren sie in Krefeld gestartet und kamen nachmittags in Zingst an, natürlich nur, „um am Samstag pünktlich in Dabitz zu sein“, versicherten die Biker und Bikerinnen – zwinkerten sie dabei etwa mit den Augen oder blinzelten sie nur in die Sonne?

Als die Biker zum Fest kamen, hatten Kathrin und Jens-Uwe Glander vom Hafenverein ihre Frühschicht am Einlass bereits beendet. Das hieß vor allem Gäste begrüßen und „ Corona-Regeln“ erklären: „Natürlich dürfen Sie sich auch mit Ihrem eigenen Stift in die Liste eintragen, unser Stift ist desinfiziert. Ihre Namen werden für die Rückverfolgbarkeit benötigt, die Listen sobald wie möglich vernichtet .“

Da das Hafenfest am Herrentag aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, wurde es nun nachgeholt. Bei bestem Wetter wurde gefeiert, geschlemmt und die Aussicht genossen.

Viel Platz für die Gäste

Das Fest war noch keine zwei Stunden alt, da verteilten sich bereits rund 100 Gäste auf dem mit 8000 Quadratmetern recht weitläufigen Gelände und immer blieb es ein Kommen und Gehen, Radler bremsten, parkende Pkw hatten eine lange Schlange gebildet.

Auf dem Spielplatz tobten die Kinder, kleine Gruppen machten es sich – mit Abstand – an den Tischen vor dem Bistro bequem. Skipper und Spaziergänger flanierten den Steg entlang, die Biker guckten Boote. Früher oder später kreuzten sich manche Wege im Café-Zelt, wo die Hafenvereinsdamen 20 selbst gebackene Blechkuchen bereit hielten, man traf sich am Bierstand oder vor dem Grill. „Die Wurst wird gut angenommen“, freut sich Gerno Plottke, der mit Bernd Sachse und Fred Röhnke auch knuspriges Schweinesteak auf dem Rost brutzelte.

Ein Kenner der Corona-Verordnung

Familie Wellmann allerdings, Stammgäste aus dem nahen Flemendorf, hat mehr Appetit auf Flossentiere: „Wir essen hier regelmäßig die Fischsuppe und wollen sehen, ob es die auch heute gibt“, steuern sie zielstrebig auf das Bistro zu.

Handschuhe und Maske für das Verkaufspersonal, Gästeadressen, Desinfektionsmöglichkeiten, Sicherheitsabstand, Hinweisschilder..., Jan Schulze, Vorsitzender des Hafenvereins, kennt sich inzwischen mit der Anlage 40 der Covid-19-Lockerungsverordnung aus. Sie beinhaltet die aktuellen Auflagen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel. „Auch das Tanzen ist verboten," bedauerte er mit Blick auf den DJ und den Livemusiker Harry, die für den guten Ton beim Hafenfest sorgten, das eigentlich schon Himmelfahrt hätte stattfinden sollen. „Andererseits ist jetzt der Hafen richtig fertig, das Wasser überall zwei Meter tief", so Schulze.

EU-Förderung habe es für den Wasserwanderrastplatz mit Spundwand, Steg und Gebäude gegeben, „den Rest hat der Hafenverein auf die Beine gestellt.“ Die Resonanz auf die Hafenanlage und das Fest sei großartig, sowohl Reisende als auch Einheimische seien beeindruckt vom ganzen Ensemble und genießen die Abende am Wasser. Auf das Fest mit seinem Angebot für alle Altersgruppen scheinen die Leute gewartet zu haben, meint Schulze, und denkt über zukünftig zwei Hafenfeste pro Jahr nach.

Idealer Ort für Wasserverbundene

Lena (l.) aus Barth und Jenny aus Löbnitz wurden erst zu Schmetterlingen bevor sie den Spielplatz eroberten. Quelle: Susanne Retzlaff

„Absolut fantastisch“, fanden Ralf und Sabine Pfeiffer aus Tucheim in Sachsen-Anhalt Wetter, Hafenanlage und Fest. Sie sind die ganze Nacht durchgefahren um dabei zu sein. „Kommt hoch!“, hatte Christian Dabs aus Barth ihnen spontan geraten. Sie verbindet nicht nur eine langjährige „Strandfreundschaft“, Dabs' Simson SR 1, Jahrgang 1956, das ihn auch am Sonnabend zuverlässig von Barth nach Dabitz brachte, fand er in Tucheim und restaurierte das Moped selbst. Nun wurde es zu einem weiteren „Hingucker“ auf dem Fest. „Jeder, der sich mit Wasser verbunden fühlt, darf es auf keinen Fall verpassen, nach Dabitz zu kommen“, fassen die drei zusammen.

Darüber haben Lena und Jenny aus Kenz und Löbnitz noch nicht nachgedacht, aber sie hatten sich mit ihren Familien ebenso spontan nach Dabitz aufgemacht. Bevor die beiden Mädchen den Spielplatz eroberten, ließen sie sich von Josephine Glander in Schmetterlinge verwandeln. Die arbeitet eigentlich im Bistro und beeindruckte ihren Chef, Bistro-Pächter Thomas Rath, bereits mit ihren künstlerisch gestalteten Speise-Tafeln. Zufrieden ließen die Gastgeber das Fest bei Sonnenuntergang ausklingen.

Von Susanne Retzlaff