Besucheransturm in der Galerie im Kloster Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

Es brummt in der Galerie des Kunstvereins Ribnitz-Damgarten im Kloster: Derzeit kommen zwischen 40 und 70 Besucher täglich. In „normalen Zeiten“ sind es 20 bis 25.

Über 80 Tagesbesucher konnten allein am vergangenen Mittwoch begrüßt werden. „Das ist Rekord“, freut sich Galeristin Gabi Raskop. Und sie fügt hinzu: „Bei Ausstellungseröffnungen kommen oft 50, 60 und mehr Kunstinteressierte, bei Kunstfesten sind es auch schon mal Hunderte. Aber bei Tagesbesuchern habe ich so einen Ansturm in meinen mittlerweile über zehn Jahren in der Galerie im Kloster noch nicht erlebt.“

Anzeige

Viele Erstbesucher sind dabei

Damit ist erst einmal Aufatmen in der Galerie angesagt. Denn nun könne der durch die zweimonatige Schließung im Frühjahr eingetretenen Komplettausfall bei den Besucherzahlen übers Jahr gerechnet wohl kompensiert werden – nicht nur besucher-, sondern auch verkaufstechnisch, erläutert die Galeristin.

Weitere OZ+ Artikel

Auffällig: Neben Urlaubern, die regelmäßig in die Region zum Ausspannen kommen und zum Stammpublikum der Galerie gehören, würden sich nach der Wiedereröffnung der Galerie unter den Gästen auch viele Besucher befinden, die zum ersten Mal in der Region ihren Urlaub verbringen und damit auch das erste Mal die Galerie besuchen.

Bedürfnis nach Kunst wächst in Corona-Krise

Vermutlich spiele hier die Tatsache eine Rolle, dass wegen der Corona-Krise mehr Menschen als sonst ihren Urlaub doch eher in Deutschland als im Ausland verbringen, so Gabi Raskop. Wie auch immer: Auf jeden Fall sei zu spüren, dass viele Menschen gerade in Zeiten der Corona-Krise ein großes Bedürfnis haben, Kunst zu genießen. „Man hat den Eindruck, dass es da jetzt einen gewissen Nachholbedarf gibt“, sagt die Galerieleiterin.

Nach wie vor ist das Feininger-Kabinett ein großes Zugpferd. 2004 begann alles mit einem Originalholzschnitt, seit April 2018 können zehn originale Zeichnungen und Druckgrafiken des weltberühmten deutsch-amerikanischen Künstlers gezeigt werden.

Selbst künstlerisch aktiv werden

Aber auch die seit 4. Juli laufende Ausstellung „Wie Hund und Katz“ komme bei den Besuchern sehr gut an, freut sich die Galerieleiterin. Besonders bei Familien mit Kindern. In dieser Ausstellung gehe es sehr lebendig und fröhlich zu, so Gabi Raskop. Noch bis zum 31. März 2012 werden die Tierdarstellungen aus der umfangreichen Kunstsammlung des Landkreises Vorpommern-Rügen gezeigt. Dazu gehören Werke der Malerei, Grafik, Plastik und Illustrationen.

Neben der Ausstellungsbesichtigung können Familien und kleine Kindergruppen während der Öffnungszeiten der Galerie im Kloster (dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr) auch selbst künstlerisch aktiv werden. Materialien und Werkzeuge sind vorhanden. Von dieser Möglichkeit wird gern Gebrauch gemacht. Da kann übrigens nicht nur gemalt und gezeichnet werden, es können auch Stabpuppen gebastelt werden.

Künstlergespräch am 22. August

Jetzt lockt die Galerie mit einer neuen Ausstellung. Unter dem Titel „Der Körper als Ereignis“ werden ab dem 21. Juli Holzschnitte und Holzskulpturen von Margret Middell (geb. 1940) zu sehen sein. Sie lebt und arbeitet in Barth. Ihr Werk steht in der Tradition der klassischen Moderne. Gabi Raskop: „Wir freuen uns sehr, Arbeiten von Margret Middell zeigen zu können. Schließlich gilt sie als die profilierteste Bildhauerin ihrer Generation aus Mecklenburg-Vorpommern. Coronabedingt müssen wir wegen unserer kleinen Räume allerdings wieder auf eine Eröffnungsveranstaltung verzichten“, bedauert Gabi Raskop.

Für den 22. August ist um 16 Uhr ein Gespräch mit Margret Middell in der Galerie im Kloster geplant. „Mit eingeschränkter Personenzahl“, so Gabi Raskop.

Auch im Kunstmuseum Ahrenshoop werden unter dem Titel „Der Körper als Ereignis“ exemplarisch ausgewählte Arbeiten der Barther Künstlerin gezeigt. Hier werden es Bronzen und Zeichnungen sein. Eröffnet wird die Ausstellung im November dieses Jahres.

Von Edwin Sternkiker