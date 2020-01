Besucherrekord im Vogelpark Marlow: Beo-Anlage und neuer Spielplatz

Marlow

Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 261 000 Gäste den Vogelpark Marlow. „Damit ist der bisherige Rekord von 2014 mit 256 000 Besuchern geknackt werden “, berichtet Matthias Haase. Über dieses sehr gute Ergebnis freut sich der Geschäftsführer um so mehr, weil nach der Schneekatastrophe 2018 die Zahl der Besucher um rund 50 000 eingebrochen war. „Unterm Strich hatten dadurch Eintrittsgelder in Höhe von rund 500 000 Euro gefehlt“, so Haase.

Um die Pflege der Tiere und Anlagen sowie die Betreuung der Besucher kümmern sich 45 festangestellte Mitarbeiter, sie werden von 40 Saisonkräften unterstützt. Etwa 60 Prozent der Gäste, die 2019 den Vogelpark Marlow besuchten, waren Urlauber. „Jeder fünfte Besucher kam aus Sachsen. Die Sachsen sind damit unsere treuesten Gäste und führen die Statistik seit Jahren an“, erläutert Haase.

Besucher verbringen über 5 Stunden im Vogelpark

Es folgen Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Thüringen. „Immer häufiger können wir aber auch Besucher aus Bayern und weiteren Bundesländern begrüßen“, freut sich der Vogelpark-Geschäftsführer. Was ein Blick in die Statistik ebenfalls verrät: Die Aufenthaltsdauer hat sich erhöht. Hielten sich die Gäste 2008 rund vier Stunden in dem 22 Hektar großen Park auf, so liegt die Aufenthaltsdauer jetzt bei etwas über fünf Stunden.

Punkten kann der Vogelpark besonders durch die Nähe zu den Tieren. So kommt besonders gut bei Familien die im April 2019 neu eröffnete Wellensittichanlage an. Sie war eine der zwölf großen Flugvolieren, die Ostern 2018 unter den schweren, feuchten Schneemassen zusammen gebrochen waren.

Viel zu bieten: Tiershows und ein neuer Spielplatz

Im Zuge des Neuaufbaus wurde die Fläche um 220 Quadratmeter auf eine Größe von 885 Quadratmeter vergrößert. Bewohnt wird die Voliere von 387 Wellensittichen und 76 Nymphensittichen. Zu den absoluten Publikumsrennern gehören seit Jahren auch die Tiershows.

Dass der Vogelpark seit vielen Jahren so erfolgreich ist, liegt auch und nicht zuletzt daran, dass den Besuchern immer wieder Neues geboten wird. So erwartet in diesem Jahr ein neuer Spielplatz die kleinsten Besucher des Parks. Er wurde von einer Versicherung gesponsert. Damit gibt es mittlerweile elf Spielplätze auf dem weitläufigen Gelände.

Artenschutz wird groß geschrieben

Spätestens in Frühjahr soll der Wiederaufbau und die Umgestaltung der Lori-Voliere – sie ist die beliebteste im Vogelpark - abgeschlossen sein. Sie gehörte ebenfalls zu den Großvolieren, die Ostern 2018 durch die Schneemassen zerstört worden waren. Auch Zebramangusten werden künftig im Vogelpark zu sehen sein. Sie kommen in weiten Teilen Afrikas südlich der Sahara vor und sind durch ihre Rückenstreifen charakterisiert und haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten.

Ein Thema, das besonders groß geschrieben wird, ist der Artenschutz. Deshalb beteiligt sich der Vogelpark Marlow unter anderem seit Jahren an der Kampagne „Zootier des Jahres“. Sie wurde 2016 von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz, die Deutsche Tiergarten-Gesellschaft, dem Verband der Zoologischen Gärten und der Gemeinschaft der Zooförderer mit dem Ziel ins Leben gerufen, für weniger bekannte und bedrohte Tiere eine Lobby zu schaffen. In diesem Jahr gilt die Kampagne dem Beo (OZ berichtete). Seine Bestände in Asien sind dramatisch geschrumpft.

Beo-Anlage kann ab Frühjahr besucht werden

Vogelpark Marlow: Der Beo ist Zootier des Jahres 2020 Quelle: Dietmar Lilienthal

An dem Projekt Beo ist der Vogelpark in zweifacher Hinsicht beteiligt. Zum einen wird hier ein Zentrum für die Beo-Partnervermittlung, ein „Beo-Dating-Center“, aufgebaut. Hier soll unverpaarten Beos aus zoologischen Gärten und von Privatleuten die Chance geboten werden, ihren „Traumpartner“ zu finden. Das sei nicht einfach, denn der Beo gilt in puncto Partnerwahl als sehr „eigensinnig“.

Wenn aus den Singles dann Paare geworden sind, werden diese wieder an die teilnehmende Zoos bzw. die jeweiligen Privatleute übergeben und sollen dort für Nachwuchs sorgen. Der Vogelpark hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Zwischen den Pinguinen und den Graupapageien wurde die Beo-Anlage gebaut. Ab Frühjahr kann sie besucht werden.

15 553 Euro Spenden für das Zootier 2019 gesammelt

Beteiligt an der Aktion ist der Vogelpark auch dadurch, dass wie jedes Jahr nach der Tiershow „Papagei, Pelikan und Co." Spendengelder für das Zootier des Jahres gesammelt werden. „Für das Zootier des Jahres 2019, den Gibbon, hatten wir stolze 15 553 Euro Spendengelder zusammenbekommen“, berichtet Haase nicht ohne Stolz.

„Es wäre schön, wenn wir mit Hilfe unserer Besucher an diesem Erfolg anknüpfen können.“ Das für die Gibbons gesammelte Geld ist zu 100 Prozent in die Schutzprojekte nach Laos und Vietnam geflossen.

Mehr zum Lesen:

Von Edwin Sternkiker