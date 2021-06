Langendamm

Über viele Jahrzehnte lag am Weg zum Langendammer Moischenstein, der seit Jahrhunderten die Grenze zwischen Mecklenburg und Pommern markiert, eine Betonbombe. Überbleibsel aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Jetzt liegt sie nicht mehr dort, wie Hans-Dieter Konkol bei einem Spaziergang verwundert feststellte. Er ist Mitglied des Ortsbeirates Langendamm und wohnt in Beiershagen. Haben da dubiose Sammler die Bombe abtransportiert oder ist sie im Zusammenhang mit Wegebauarbeiten beseitigt worden?

Nichts von beidem. Recherchen der OZ ergaben: Die 1000 Kilogramm schwere Betonbombe wurde von Mitarbeitern des Munitionsbergungsdienstes Mecklenburg-Vorpommern im September 2020 abgeholt. „Es hatte zuvor einen entsprechenden Hinweis von einem Bürger gegeben. Daraufhin sind Mitarbeiter von uns zur Bergung ausgerückt, um mögliche Gefahren vor Ort abzuwenden“, informierte Torsten Hauk auf OZ-Anfrage. Er ist stellvertretender Leiter des Munitionsbergungsdienstes Mecklenburg-Vorpommern und Leiter der Luftbildauswertung.

Betonbombe diente zu Übungszwecken

Bei der Entdeckung von Kampfmitteln wird in der Regel über die Polizei der Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern alarmiert. Hierzu stehen rund um die Uhr drei über das Land verteilte Einsatzteams zur Verfügung, die sofort ausrücken können. Die bei den Einsätzen geborgenen Kampfmittel werden entweder an Ort und Stelle unschädlich gemacht oder bei Transportfähigkeit in einen Zerlegebetrieb des Munitionsbergungsdienstes nach Mellenthin oder Jessenitz abtransportiert. Hier werden sie zwischengelagert, bevor sie delaboriert, zerlegt und dann schließlich vernichtet werden.

Was die Langendammer Betonbombe angeht, musste im Zerlegebetrieb geklärt werden, ob sie explosive Stoffe enthält, so Torsten Hauk. Dies sei nicht der Fall gewesen. Es handelt sich um eine Fliegerbombe, die zu Übungszwecken von der deutschen Luftwaffe eingesetzt wurde. Neben solchen reinen Übungsbomben gab es allerdings auch Einsatzbomben aus Beton – mit oder ohne Sprengstoffanteil.

Da solche Übungsbomben wie die Langendammer keine Sprengwirkung hatten, entstand beim Aufschlag nur ein Krater. Damit konnte die Einschlagstelle genau ermittelt werden, was für die Auswertung der Übungsabwürfe wichtig war. Es wurden auch Übungsbomben eingesetzt, die Mittel zum Erzeugen von Rauch enthielten. Damit wurden die Möglichkeiten zum Beobachten verbessert.

Aber wenn die Langendammer Bombe eine Übungsbombe war, wo wurden dann mit ihr Abwürfe geübt? Anhaltspunkte für die Beantwortung dieser Frage liefert das Stadtarchiv Ribnitz-Damgarten. Hier existiert ein Schriftwechsel zwischen den Ernst-Heinkel-Flugzeugwerken Marienehe und der Ribnitzer Stadtverwaltung. Darin geht es um Verhandlungen über ein Übungsgelände für den Abwurf von Zementbomben. Seitens der Stadtverwaltung wurde dafür die offene See vorgeschlagen.

Ribnitzer Stadtwiesen als Abwurfgelände vorgeschlagen

Ein Gedanke, der in der Flugabteilung der Heinkel-Werke allerdings nicht auf Zustimmung stieß, weil offenbar nicht praktikabel. In einem Schreiben vom 23. November 1942 wird nämlich darauf hingewiesen, dass sich in der offenen See nur schwer ein Warngebiet abgrenzen lasse, um es für Fischerei- und Marinefahrzeuge zu sperren. Außerdem müsse der Bombenabwurfplatz auch aus großer Höhe gut erkennbar sein. Dies sei bei einem nur mit Bojen abgegrenzten Gebiet der See nicht möglich.

Aus diesen und weiteren Gründen wurde darum gebeten, die Ribnitzer Stadtwiesen nahe Dierhagen als Abwurfgebiet für die Zementbomben freizugeben. Dieser Bitte stimmte Dr. Walter Wegner als Bürgermeister von Ribnitz per Schreiben vom 28. November 1942 dann zu.

Von Edwin Sternkiker