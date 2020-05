Betrüger in Nordvorpommern unterwegs

Ribnitz-Damgarten/Barth/Grimmen.

Erneut treiben Betrüger in der Region Nordvorpommern ihr Unwesen. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag versuchten die Täter vornehmlich ältere Menschen um ihr Geld zu bringen.Wie die Polizei mitteilte, blieben sie in den meisten bekanntgewordenen Fällen erfolglos. Die jeweils Betroffenen erkannten das Ansinnen der Betrüger und reagierten entsprechend.

Unseriöse Handwerker

Ein 70-Jährige in Fuhlendorf musste jedoch erfahren, dass nicht jeder, der sich als Handwerker augiebt, auch seriös ist. Nachdem bei der Seniorin am Montag im Badezimmer ein Siphon gebrochen war, recherchierte sie im Internet nach Sanitär-Experten. Sie vereinbarte einen Termin mit einer Firma, die vorgab, in Barth ansässig zu sein. Mitarbeiter erschienen jedoch erst am Mittwoch. Beim Einsehen der Rechnung erschienen der Frau die dort aufgeführten Beträge viel zu hoch, weshalb sie nur die Anfahrtskosten zahlte – die restlichen 250 Euro behielt sie ein. Daraufhin verschwanden die drei Männer mit einem Pkw, der ein Kennzeichen hatte, dass nicht aus der Region stammt.

Anzeige

Angebliche Enkelin braucht Geld nach Unfall

In einem weiteren Fall wurde eine 71-jährige Frau in Bad Sülze angerufen. Hier gab eine Frau vor, die Enkelin zu sein und nach einem Verkehrsunfall Geld für die Reparatur ihres Pkw benötige. Nach einer schlauen Frage der 71-Jährigen legte die mutmaßliche Betrügerin auf. Ein Schaden ist der älteren Dame nicht entstanden.

Weitere OZ+ Artikel

Am Donnerstag gab es bereits weitere Fälle von Betrugsversuchen. Ähnlich wie in Bad Sülze wurde einer 82-Jährigen in Barth, einer Dame in Groß Mohrdorf sowie einer Frau (82 Jahre) in Grimmen vorgetäuscht, ihre angebliche Enkel hätten einen schweren Verkehrsunfall gehabt und bräuchten nun Geld für eine Reparatur und Sonstiges. Die Angerufenen reagierten richtig, bewerteten die Forderungen kritisch und beendeten das jeweilige Gespräch. Anschließend meldeten sie sich bei der Polizei.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei rät im Zusammenhang mit solchen oder ähnlichen Betrugsmaschen zu äußerster Vorsicht. Ein verdächtiger Anruf sollte grundsätzlich abgebrochen und anschließend die Polizei verständigt werden. Wer bereits Opfer eines Enkeltricks geworden sein sollte, sollte die Tat unbedingt bei der Polizei anzeigen. Dies kann den Ermittlern helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen. Weitere Tipps gibt es im Internet.

Lesen Sie auch:

Ehepaar aus Barth fällt auf Enkeltrick herein – und verliert 10 000 Euro

Von OZ