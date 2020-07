Betrugsmasche: Falsche Polizistin am Telefon

Ribnitz-Damgarten/Marlow

Die Ribnitz-Damgartener Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, die in den vergangenen Tagen mehrfach in der Region angewandt wurde. Demnach hatte sich am Mittwoch eine 67-jährige Frau im Ribnitzer Revier gemeldet und geschildert, dass sie einen Anruf einer vermeintlichen Nichte erhalten hatte. Diese offenbar emotional aufgelöste Nichte reichte das Telefon an eine vermeintliche Polizistin weiter. Diese habe der Frau erklärt, ihre Nichte hätte einen Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht. Gegen eine Kaution in Höhe von 18000 Euro könne die Nichte freigelassen werden.

Gleich zweimal hätten Einwohner der Region diese Masche bei der Polizei angezeigt. Zu einem Betrug kam es in diesen Fällen glücklicherweise nicht.

Polizei fordert keine Kaution

Die Polizei weist darauf hin, dass Polizeibeamte niemals jemanden auffordern würden, eine Kaution zu zahlen. Diese Möglichkeit gebe es in Deutschland zwar, werde aber äußerst selten und auch nur durch die zuständigen Justizbehörden, also Gericht oder Staatsanwaltschaft, angewandt.

Grundsätzlich rät die Polizei, bei dubiosen Anrufen nicht auf die Forderungen einzugehen und den Fall bei der Polizei anzuzeigen.

Von Robert Niemeyer