Ribnitz-Damgarten

Am Donnerstag wurden Beamte vom Polizeirevier Ribnitz-Damgarten gegen 15.30 Uhr von einer Seniorin in die Straße Am Waldessaum gerufen.

Nach Angaben der Polizei klingelten zwei Handwerker an der Tür der 74-Jährigen boten Dienstleistungen an. Man einigte sich auf Reparaturarbeiten am Dach des Hauses und vereinbarte einen angemessenen Lohn dafür.

Nach zwei Stunden Arbeit verlangten die beiden Männer jedoch 60.000 Euro. Die Dame fuhr mit den beiden Handwerkern zur Bank, um Geld abzuheben, was jedoch misslang. Daraufhin drohten die Täter am nächsten Tag erneut aufzukreuzen, um das Geld abzuholen. Die 74-Jährige rief jedoch die Polizei und erstattete Anzeige. Gegen die beiden unbekannten Männer wird nun ermittelt.

Die Polizei warnt vor so genannten „Haustürgeschäften“. Dabei werden Handwerkerleistungen, insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten, angeboten, jedoch die angefangenen Arbeiten dienen oft nur als Täuschung und werden nicht beendet. Stattdessen fordern Täter stark überhöhten Preise.

So lassen Sie sich nicht betrügen

Damit Sie nicht in solche Situationen geraten, rät die Polizei vor Beginn der Arbeitsleistungen einen Preis zu vereinbaren und diesen vertraglich festzuhalten. Passen Sie außerdem auf, was Sie unterschreiben. Unterzeichnen Sie nichts an der Haustür, wenn Sie unter Zeitdruck stehen oder wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Falls Sie doch etwas unterschreiben, können Sie eine Vertragsdurchschrift fordern.

Sind Sie sich unsicher, wenn Sie einen Vertrag abschließen, rät die Polizei Nachbarn oder Bekannte als Zeugen dazu zu holen. Um zu prüfen ob ein Betrieb seriös ist, können Sie sich an die Handwerkskammer oder Innung wenden.

Von OZ