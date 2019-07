Tribsees

Ein Senioren-Ehepaar aus Tribsees hat einen Betrug verhindert. Sie ließen eine angebliche Nichte abblitzen, die am Telefon Geld von ihnen verlangte. Die Polizei ermittelt.

Das Paar wurde am Donnerstag von einer ihnen unbekannten Nummer angerufen. Eine Frau gab sich als die Nichte aus – eine weit verbreitete Masche. „In dem Telefonat wurde den Angerufenen vorgespielt, dass die angebliche Nichte kurzfristig eine größere Menge Bargeld für einen Wohnungskauf in Rostock bräuchte“, schildert die Polizei. „Dabei wurde durch die Frau eine äußerst dringliche Notlage dargestellt, um die Senioren so unter Druck zu setzen und zur Zahlung zu animieren.“ Im Laufe des Gespräches fand sich die Frau offenbar so überzeugend, dass sie immer dreister wurde. Zunächst habe sie einen Geldbetrag von 4000 Euro gefordert, später wurden es dann 48 000 Euro, die sie von den Eheleuten verlangte.

Die Angerufenen wurden misstrauisch. Sie beendeten das Gespräch und wählten die Nummer der Polizei. Das erfahrungsgemäß mehrere solcher Fälle in einer Region auftreten, ist nicht auszuschließen, dass weitere Personen angerufen werden, um Geld von ihnen zu verlangen.

Die Polizei rät deshalb:

1. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden.

2. Erraten Sie nicht, wer am Telefon sein könnte.

3. Geben Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

4. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

5. Holen Sie sich ggf. Rat bei Ihren echten Angehörigen, wenn Sie sich nicht sicher sind.

6. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

7. Lassen Sie gegebenenfalls Ihren Telefonbucheintrag ändern, indem Sie Ihren Vornamen abkürzen.

8. Verständigen Sie umgehend die Polizei und erstatten Anzeige.

Lesen Sie weiter:

Polizei findet halbes Kilogramm Drogen

Frau stirbt bei Schönheits-OP

Kennzeichendiebe in Wismar unterwegs

Kai Lachmann