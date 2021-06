Betrunkene Fahrerin stößt mit Radfahrer zusammen

Dierhagen

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Samstag gegen 15.45 Uhr in Dierhagen-Dorf mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Die aus der Lindenstraße in die Strandstraße abbiegende 61-jährige Opel-Fahrerin stieß mit dem aus der Strandstraße in die Lindenstraße abbiegenden 88 jährigen Radfahrer zusammen, heißt es im Polizeibericht.

Blutentnahme noch am Unfallort

Die Pkw-Fahrerin war demnach mit einem Atemalkoholwert von 1,46 Promille „erheblich alkoholisiert“. Die Notärztin führte noch vor Ort eine Blutentnahme durch, bevor der leicht verletzte Radfahrer in die Boddenklinik in Ribnitz-Damgarten gebracht wurde.Die Beamten des Polizeireviers der Bernsteinstadt beschlagnahmten den Führerschein der Fahrerin. Am Fahrzeug sowie am Fahrrad konnte kein Sachschaden festgestellt werden.

Von Timo Richter