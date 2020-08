Betrunkenen Bootsführer in Barth gestoppt

Barth

Alkohol am Steuer ist auch auf dem Wasser tabu: Die Erfahrung hat ein Mann aus Österreich am Mittwochnachmittag in Barth gesammelt. Er steuerte betrunken ein Motorboot und wurde von der Wasserschutzpolizei gestoppt. Jetzt muss er sich für die „berauschte“ Bootspartie verantworten.

Die Besatzung des Streifenbootes „MV 13“ kontrollierte das vermietete und mit einem Außenbordmotor mit 80 PS ausgestattete Motorsportboot am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Zufahrt zum Hafen Barth. Es war mit drei Personen besetzt.

Bierdosen im Boot entdeckt

Dabei stellten die Beamten der Wasserschutzpolizei aus Stralsund mehrere Bierdosen im Bootsinneren fest. Beim österreichische Bootsführer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,53 Promille ergab. Zudem konnte der Schiffsführer lediglich ein österreichisches Schifferpatent vorlegen, das jedoch auf deutschen Seeschifffahrtsstraßen nicht gültig ist.

500 Euro Sicherheitsleistung

Von dem Mann aus dem Alpenland wurde eine Sicherheitsleistung von 500 Euro eingezogen und Anzeige gegen ihn erstattet. Auch gegen den Bootsvermieter wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

