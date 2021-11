Bad Sülze

Am Freitag gegen 23 Uhr wurde die Polizei in Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall nach Bad Sülze (Vorpommern-Rügen) gerufen. Ein 46-jähriger Autofahrer war in der Straße Am Mühlenberg mit seinem Wagen beim Wenden in den Ästen eines Baumes gelandet. Das Fahrzeug und der Baum wurden dabei beschädigt. Der Fahrer sei dann anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Test ergab 1,54 Promille

Durch die Befragung der Zeugen konnte jedoch der Aufenthaltsort ermittelt und der Fahrzeugführer in seiner Wohnung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,54 Promille. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutprobenentnahme an. Diese wurde in den Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten von einem Arzt vorgenommen.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Den Rückweg nach Hause musste der Unfallverursacher dann mit dem Taxi und ohne Führerschein antreten, denn den beschlagnahmte die Polizei.

