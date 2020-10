Beweidung von Photovoltaikanlagen erst ab 1. Juli: Schlechte Karten für Schäfer

Barth

Thomas Seemann war einer der ersten Schäfer in Mecklenburg-Vorpommern, der sich auf die Beweidung von Photovoltaikanlagen mit Schafen spezialisierte. „Ich mache das seit sieben Jahren“, berichtet der Semlower. „Es gibt immer weniger bezahlbares Grünland für Schäfer. Wer nicht das nötige Kleingeld hat, hat ein Problem. Ein Hektar Grünland kostet mittlerweile rund 25 000 Euro.“ Die Beweidung von Photovoltaikanlagen sei deshalb ideal – sowohl für ihn als Schäfer als auch für den Betreiber der Photovoltaikanlage.

Seine rund 500 Schafe grasen auf einem 40 Hektar großen Solarpark auf dem Gelände des Ostseeflughafens Stralsund-Barth sowie auf einem ebenso großen Solarpark auf Pütnitz. Die Flächen bekommt er kostenlos zur Verfügung gestellt, muss sich dafür aber im Gegenzug um die Bewirtschaftung kümmern. „Seit zwei Jahren brauche ich gar nicht mehr zu mähen, nur wenn die Brennnesseln zu hoch sind. Ansonsten fressen die Schafe alles weg“, erklärt der Schäfer.

Anzeige

„Das ist kein Gras, sondern Heu“

Die Schafe weiden auf der Wiese auf der Photovoltaikanlage. Quelle: Anika Wenning

Doch während Thomas Seemann die Flächen ganzjährig beweidet, ist dies bei neu gebauten Anlagen nicht mehr ausnahmslos möglich. Auf Flächen, bei denen beim Bau einer Photovoltaikanlage Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind, weil es sich beispielsweise um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, ist eine Beweidung erst ab dem 1. Juli erlaubt. So steht es in den Hinweisen zur Eingriffsregelung, die im Jahr 2018 neu gefasst wurden.

Doch darüber kann Thomas Seemann nur den Kopf schütteln. „Am 1. Juli ist das Gras so hoch und so trocken, das frisst kein Schaf mehr. Das ist dann kein Gras mehr, sondern Heu. So eine Anlage kann man als Schäfer dann nicht mehr bewirtschaften. Das ist fachlicher Blödsinn“, sagt Thomas Seemann.

Er kenne keinen Schäfer, der unter diesen Bedingungen eine Photovoltaikanlagen mit seinen Schafen beweiden würde. Zudem würde das trockene Gras auch eine Gefahr darstellen. „Die Brandgefahr wäre im Juli extrem hoch“, erklärt Thomas Seemann.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Zum Schutz der brütenden Vögel

Wie die Pressestelle des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt auf OZ-Nachfrage mitteilt, würden die Restriktionen der ökologischen Aufwertung der Flächen, unter anderem zum Schutz von Bodenbrütern, dienen. „Die Schafe stören die brütenden Vögel oder machen ihre Nester kaputt. Es sind zudem Beispiele bekannt, in denen bei erhöhter Besatzdichte von Photovoltaikanlagenflächen sich diese in einem ökologisch nicht optimalen Zustand befinden“, berichtet Pressesprecher Claus Tantzen. „Diese Regelungen gelten bereits seit dem Jahr 2018 und dienen dem Schutz der Umwelt. Und es betrifft nur Flächen, bei denen Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind.“ Auf allen anderen Flächen unterliege die Schafhaltung keinen Beschränkungen.

Die Bedenken, dass brütende Vögel, durch die Schafe gestört werden, teilt Thomas Seemann nicht. „Die Vögel brüten hier auch mit den Schafen zusammen“, erklärt der Semlower, der froh ist, dass ihn diese neuen Regelungen nicht betreffen.

Landtagsabgeordnete wollen Thema diskutieren

Um sich selbst ein Bild zu machen, trafen sich die Landtagsabgeordneten Beate Schlupp (Artenschutzpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion) und Holger Kliewe (Agrarpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion) sowie Christian Ehlers, Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern, mit Thomas Seemann und kamen mit ihm vor Ort ins Gespräch. Die Abgeordneten versprachen, das Thema im Landtag anzusprechen und zu diskutieren. „Es herrscht ein übergreifender Konsens, die Weidetierhaltung zu unterstützen“, erklärt Beate Schlupp und Holger Kliewe fügt hinzu: „Die Weidetierhaltung geht immer weiter zurück.“

Mit diesen neuen Regelungen zur Beweidung auf Photovoltaikanlagen lege man den Schäfern weitere Steine in den Weg. „Der Zaunbau, als Schutz gegen den Wolf, wird schon nicht mehr zu 100 Prozent, sondern nur noch zu 80 Prozent gefördert.“

Von Anika Wenning