Bibelzentrum Barth: Ausstellung „Kirchenjahr“ verschönert

Barth

Über christliche Feste kann man sich seit dem Start des Bibelzentrums vor 20 Jahren im Raum „Kirchenjahr“ informieren. Bisher geschah dies in evangelischer Perspektive. Wie aber sieht das Kirchenjahr aus katholischer Sicht aus? Welche Feste werden im jüdischen Jahreslauf gefeiert, und welche dieser jüdischen Feiertage liegen an der Wurzel dessen, was im Christentum gefeiert wird? Und was haben all die Feste, die sonst noch so im Jahreskalender zu finden sind, damit zu tun?

Ein Rabbiner, ein katholischer Priester, eine Designerin und eine Manga-Zeichnerin haben dem Team des Barther Bibelzentrums dabei geholfen, den Ausstellungsraum „Kirchenjahr“ noch spannender und informativer zu machen. Nun soll der neu gestaltete Raum eröffnet werden. Wie aber soll das in Pandemiezeiten erfolgen?

Sekt und Kuchen

Am Mittwoch, dem 24. Februar, geschieht dies digital. Ab 19 Uhr kann man unter www.bibelzentrum-barth.de den Raum besuchen, unter anderem mit einer Bilderpräsentation und mit der Greifswalder Mangazeichnerin Emilia Kirschner (17). Wer sich diesem digitalen Vergnügen hingeben möchte, kann den Blick ins Bibelzentrum noch mit einer Überraschung verschönern: Zwischen 16 und 17 Uhr am 24. Februar gibt es die Möglichkeit, ein Sektfläschchen und ein Stück Original-Bibelzentrums-Kuchen kontaktlos vor dem Bibelzentrum in der Sundischen Straße abzuholen, um dann mit dieser Leckerei die digitale Eröffnung des Raumes „Kirchenjahr“ mitzuerleben.

Von OZ