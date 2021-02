Auch in Pandemie-Zeiten lädt das Bibelzentrum in Barth (Vorpommern-Rügen) zu Ausstellungen ein – und zwar digital. Ab 24. Februar kann im Internet der neu gestaltete Ausstellungsraum „Kirchenjahr“ besucht werden. Zur Eröffnung gibt es sogar Sekt und Kuchen. Wie das funktioniert und was Sie erwartet.