Ribnitz-Damgarten

Wenn es im Zusammenhang mit der Haushaltsdiskussion um das Stichwort Bibliothek Damgarten geht, werden die Damgartener besonders hellhörig. Der Grund: Im Zuge der Haushaltsdiskussion kam die Frage auf, was sich die Stadt leisten kann – oder eben auch nicht. In erster Lesung des Haushalts in der Stadtvertretersitzung im Februar hieß es, man müsse auch bereit sein, Tabuthemen anzufassen, um Ausgaben zu senken. Gemeint sind da auch freiwillige Leistungen. Dazu gehören unter anderem die Zuschüsse für Museen der Stadt oder auch die Frage, ob denn die Bibliothek zwei Standorte haben müsse. Es kam auch die Frage auf, ob es Aufgabe der Stadt ist, eine Kompostieranlage in Körkwitz zu betreiben.

„Diese Äußerungen haben mich schon sehr nervös gemacht“, sagte Ursula Stüve in der Einwohnerfragestunde des Stadtausschusses Damgarten, der in dieser Woche tagte. Sie wollte wissen, wie der Stand der Dinge ist. Ausschussvorsitzender Andreas Gohs konnte beruhigen. „Es gibt in dem Haushaltsentwurf, der den Stadtvertretern in der nächsten Woche in zweiter Lesung vorgelegt wird, keinen Punkt, dass die Bibliothek Damgarten zur Diskussion steht.“

Auch Kompostieranlage bleibt erhalten

Bauamtsleiter Heiko Körner machte deutlich: Was die freiwilligen Leistungen insgesamt angehe, habe die Verwaltung im Zuge der Haushaltsdiskussionen in Abstimmung mit der Kommunalpolitik an allen ihr zur Verfügung stehenden Stellschrauben gedreht, um keine Kürzungen vornehmen zu müssen.

Und auch die Kompostieranlage bleibt erhalten. Der Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss habe sich jedenfalls in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für den Erhalt der Kompostieranlage ausgesprochen, berichtete Hans-Dieter Konkol. Er ist sowohl Mitglied in diesem Gremium als auch im Stadtausschuss Damgarten. Die Kompostieranlage sei ein Angebot, das von der Bevölkerung sehr gut angenommen werde. Im übrigen sei der Zuschuss der Stadt sehr überschaubar. Der belief sich im vergangenen Jahr auf 16 400 Euro.

Die Kompostieranlage im Ortsteil Körkwitz. Sie wird von Ribnitz-Damgartenern und Bewohnern des Umlandes rege genutzt. Quelle: Edwin Sternkiker

Die Kompostieranlage, in der zwei Mitarbeiter des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung tätig sind, rechne sich aber auch deshalb, weil der Stadtbauhof Ribnitz-Damgarten Material anliefert. Dafür werde nichts berechnet. Darauf machte Horst Schacht in der Sitzung des Stadtausschusses aufmerksam.

Müsste der Stadtbauhof das kompostierfähige Material an externe Dienstleister liefern, dann würde das für die Stadt viel teurer werden als der Zuschuss, den man derzeit für die Kompostieranlage Körkwitz zahle, sagte er weiter.

Einwohnerzahl ist entscheidend

Was allgemein die Ausgaben angehe, sei man dennoch immer gut beraten, diese in der Haushaltsdiskussion zu hinterfragen und zu beleuchten, sagte Ausschussvorsitzender Andreas Gohs. Noch wichtiger sei es aber, die Einnahmen zu erhöhen durch Investitionen in die Zukunft. Klar sei, dass man nicht das große produzierende Gewerbe anlocken wird können, machte er deutlich. Um so wichtiger sei es, Einwohner zu gewinnen, vor allem junge Familien. Dazu tragen Investitionen in den Erhalt und den Ausbau des Schulstandortes Damgarten, in die Erschließung neuer Baugrundstücke oder auch in den Erhalt kultureller Angebote entscheidend bei. Letztendlich gehe es um Lebensqualität. Da sei man in Ribnitz-Damgarten auf einem guten Weg. Man habe es erneut geschafft, die Einwohnerzahl nicht nur zu halten, sondern sogar zu erhöhen, machte der Ausschussvorsitzende deutlich.

Und da man beim Thema Haushalt war, wollte Rita Falkert, die im Stadtausschuss als sachkundige Einwohnerin mitarbeitet, gerne ein paar Zahlen haben für den Stadtteil Damgarten. Die lieferte Bauamtsleiter Heiko Körner und schaute dafür in den Haushaltsansatz für dieses Jahr. Hier einige Beispiele: Standort Damgarten der Freiwilligen Feuerwehr 30 000 Euro, Erschließung der Glashütte 150 000 Euro, Planungen für die Erschließung des Wohngebietes östlich der Feldstraße 50 000 Euro, Sondergebiet Hafen Damgarten, hier geht es unter anderem um die Schaffung von Stellplätzen für Wohnmobile, 80 000 Euro, für verschiedene Arbeiten in der Harbig-Schule 33 000 Euro, Löwenzahn-Grundschule 10 000 Euro und Kita „Sonnenblume“ 16 500 Euro.

Von Edwin Sternkiker