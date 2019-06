Lüdershagen

Andrea Schlief steht vor dem Bücherregal und sortiert die Bücher ein. „Bisher stammen alle aus unserem eigenen Bestand, von Freunden oder Leuten aus dem Dorf. Es sind alles Spenden“, sagt die Keramikerin, die mit drei Mitstreitern, ihrem Mann Steffen Voigt, Roswitha Wellnitz und Nicole Wehring, im Pfarrhaus vor knapp drei Wochen die Bürgerinnenbibliothek eröffnet hat. Jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr können Interessierte hier Bücher ausleihen und bei Kaffee – hin und wieder gibt es auch Kuchen – mit den ehrenamtlichen Helfern ins Gespräch kommen. Knapp 300 Bücher gehören schon zum Bestand. „Ich kann es sogar ganz genau sagen, weil wir alle Bücher katalogisiert haben. Es sind 291 Bücher“, sagt die Keramikerin, die mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Lüdershagen-Kronsberg wohnt.

„Unsere Räume sind zwar im Pfarrhaus, aber wir sind offen für alle und unsere Bibliothek gehört nicht zur Kirchengemeinde“, sagt Andrea Schlief, die zunächst auf der Suche nach öffentlichen Räumen für ihre Bibliothek war. Zwar sei die Bürgermeisterin Gerhild Balzer von der Idee begeistert gewesen, doch es fanden sich keine passenden Räume. „Da haben wir uns natürlich über das Angebot der Kirchengemeinde gefreut“, sagt die 51-Jährige. Denn hier sei die Idee gleich auf Zustimmung gestoßen. Zumal die beiden Räume im Erdgeschoss des Pfarrhauses schon lange nicht mehr genutzt worden seien. „Ich bin froh, dass hier wieder Leben einzieht“, habe Pastor Christhart Wehring gleich gesagt. Doch bevor hier die Regale und Bücher einziehen konnten, musste erst einmal Ordnung geschaffen werden. „Die Räume wurden früher als Büros genutzt. Wir haben alles leer geräumt, wichtige Unterlagen gesichert, gemalert und dann die Bibliothek eingerichtet“, berichtet Andrea Schlief.

Jede Gemeinde hatte eine Bibliothek

Die Barther Bibliothekarin, Catherina Schmidt, freut sich über das Engagement im ländlichen Raum. „Das ist eine sehr schöne Sache, vor allem weil es den Bücherbus des Landkreises nicht mehr gibt. Ich weiß, dass er gut angenommen wurde.“ Denn dieser habe die ländliche Region viele Jahre mit Büchern versorgt. „Unsere Bibliothek kann nicht alles abdecken“, sagt die Bibliothekarin. Zwar würden von den rund 1300 aktiven Lesern einige aus den umliegenden Dörfern im Amtsbereich kommen, aber ein Großteil sei nun mal aus Barth. „Früher gab es noch in allen Gemeinden eine Bibliothek, die von den Gemeindemitarbeitern betreut wurde. Die Zentralbibliothek war in Barth. Doch mit der Wende haben die kleinen Bibliotheken in den Gemeinden alle geschlossen“, weiß Catherina Schmidt.

Die Idee, eine Bibliothek einzurichten, stammt von Andrea Schlief. „Ich stand Zuhause vor unserem vollen Bücherregal und habe mir nur gedacht: ’Die habe ich schon alle gelesen und ich werde sie nicht ein zweites Mal lesen.“ Ihre Freundin, die in einem kleinen Dorf in der Uckermark lebt, habe ihr von der Bibliothek in ihrem Ort erzählt, die von Ehrenamtlichen geleitet wird. „Mittlerweile haben sie schon über 5000 Exemplare dort“, berichtet die gebürtige Brandenburgerin, die viele Jahren in Potsdam und Berlin gelebt hat. Und da vor einigen Jahren, im März 2014, auch der Bücherbus des Landkreises Vorpommern-Rügen nicht mehr über die Dörfer rolle und dieses Angebot im ländlichen Raum fehle, sei ihre Idee weiter gereift. Andrea Schlief wollte diese Lücke schließen.

Hilfe vom Profi

Bevor sie ihr Projekt startete, holte sie sich aber erst einmal Hilfe von einem Profi. Die Ribnitzer Bibliothekarin gab ihr Tipps und empfahl ihr auch das Computerprogramm „openbiblio“. „Wir erfassen hier am Computer alle unsere Bücher. Wenn jemand ein bestimmtes Buch sucht, können wir schnell im Computer nachschauen, ob wir es haben“, sagt Andrea Schlief. Die Ausleihzeit betrage vier Wochen und die Ausleihe sei kostenlos.

Doch die Organisatoren hoffen auch, dass die Leute nicht nur zum Ausleihen der Bücher kommen und dann gleich wieder verschwunden sind. Stattdessen soll die Bibliothek ein Ort der Begegnung werden. „Gerne können die Leute auch hier lesen, drinnen in der Bibliothek oder draußen im Garten“, sagt Andrea Schlief. Sie selbst liebe Bücher. „Ich war schon als Kind eine totale Bibliotheksratte. Ich war jede Woche da.“ Zu ihren Lieblingsautorinnen zählen Juli Zeh, Kirsten Fuchs und Judith Herrmann. Verschlungen habe sie auch den Roman Middlesex von Jeffrey Eugenides.

Donnerstags geöffnet Die neue Bürgerinnenbibliothek im Pfarrhaus in Lüdershagen, direkt neben der Kirche, hat immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Sachbücher, Belletristik und Zeitschriften können hier vor Ort gelesen oder für vier Wochen ausgeliehen werden. Die Bücher sind alle thematisch sortiert. Momentan zählen fast 300 Bücher zum Bestand, Tendenz steigend.

Anika Wenning