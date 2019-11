Bildungscampus: Containerschule während der Bauzeit notwendig

Ribnitz-Damgarten

Woche für Woche werden die Pläne konkreter, die Arbeit jedoch nicht weniger. Ribnitz-Damgartens Bauamtsleiter Heiko Körner hat jetzt den aktuellen Planungsstand zum Bildungscampus in Ribnitz West vorgestellt. Seit Juni laufen die Planungen, jede Woche sitze eine Runde mit Vertretern des Planungsbüros, der Verwaltung und der Bernsteinschule zusammen. Im Vergleich zum Ausgangskonzept gibt es weitere Änderungen. Am 9. Dezember ist eine öffentliche Veranstaltung geplant. Ab 18 Uhr wird im Begegnungszentrum der aktuelle Planungsstand vorgestellt.

Eine Änderung gegenüber der ursprünglichen Planung ist, dass der Neubau für die Grundschule nun ein Kellergeschoss bekommt. Der Grund dafür ist das abschüssige Gelände mit einem Höhenunterschied von mehr als zwei Metern. Das Gelände aufzuschütten wäre zu teuer, ein zusätzliches Kellergeschoss sei wirtschaftlicher. Im Grunde sei dies jedoch laut Heiko Körner ein Glücksfall für den Bau, denn Technikräume oder Wirtschaftsräume, die nicht für den Unterricht bzw. üblichen Schulbetrieb benötigt werden, können nun aus den oberen Geschossen herausgenommen werden. Unter anderem fällt ein geplanter Anbau an der Demmlerschule weg. Im Erdgeschoss des Neubaus wird außerdem ein Raum frei, der als Foyer für die Grundschule dienen kann.

Ein wichtiges Thema ist die Regelung des Schülerbusverkehrs. Geplant ist in der Demmlerstraße im Bereich des Begegnungszentrums eine Bustasche für bis zu vier Busse gleichzeitig. Mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen sei die Anzahl der Bustaschen abgestimmt.

Aufgrund des Höhenunterschieds im Gelände ist die Einfeld-Sporthalle nicht wie ursprünglich geplant direkt mit dem Schulgebäude verbunden. Das habe laut Heiko Körner jedoch Vorteile, da Feuerwehr, Rettungsdienst oder Wirtschaftsfahrzeuge besser auf das Gelände kommen.

Eine Herausforderung dürfte die Finanzierung werden. Stand jetzt liegt die Planung über dem ursprünglich angepeilten Budget. 25,6 Millionen Euro würde das Vorhaben in der aktuellen Version kosten. Baukostensteigerungen seien dabei bereits einkalkuliert. Knapp 23 Millionen Euro waren angesetzt, als das Projekt vorgestellt wurde. Grund für die zusätzlichen Kosten sei unter anderem eine notwendige Schadstoffsanierung. Auch der Abriss des ehemaligen Fitnessstudios neben der Grundschule war ursprünglich nicht eingepreist. Notwendig sei außerdem, eine Übergangslösung für den Unterricht zu schaffen. Im Bereich der Schule in der Berliner Straße sollen auf dem Sportplatz Container aufgebaut werden, in die die Schüler vorübergehend umziehen. Das sei aus Zeitgründen notwendig, da die Gebäude gleichzeitig gebaut bzw. saniert werden müssen. Außerdem werde der Unterricht beeinträchtigt, wenn direkt neben der Grundschule in der Demmlerstraße beispielsweise der Neubau entsteht oder später neben dem Neubau die Demmlerschule saniert wird.

Mit Beginn der Sommerferien sollen die Container stehen. In den Ferien findet der Umzug statt. Wer dann wohin umzieht, wird am 9. Dezember detailliert erklärt.

Die Stadt hofft und bemüht sich um weitere Fördermittel. 11,1 Millionen Euro sind vom Land bereits zugesagt, davon neun Millionen Euro für den Schulneubau und 2,1 Millionen Euro für die Sport- und Außenanlagen. Mit dann 14,5 Millionen Euro kommt somit ein erheblicher Eigenanteil auf die Stadt zu, der unter anderem aus liquiden Mitteln und Krediten bezahlt werden soll. Die Verwaltung bemüht sich jedoch um weitere Unterstützung. Eine Möglichkeit wäre, die IT-Technik der Gebäude über den Digitalpakt Schule des Bundes fördern zu lassen. „Wir liegen am untersten Level, was man für eine moderne Schule einplanen muss. Es gibt keine Möglichkeit, abzuspecken“, sagt Heiko Körner.

Bis Ende dieses Jahres soll die Detailplanung abgeschlossen sein. Im kommenden Frühjahr sollen die ersten vorbereitenden Arbeiten beginnen, beispielsweise der Abriss des Fitnessstudios neben der Demmlerschule. Auch die Containerschule soll aufgebaut werden. Rund 7,1 Millionen Euro sind für die Arbeiten im kommenden Jahr im städtischen Haushalt eingeplant.

Bis Ende 2022 sollen die Bauarbeiten am Bildungscampus abgeschlossen sein. Bis Mitte 2023 muss das Vorhaben abgerechnet sein. „Das ist ein Projekt, das es in dieser Dimension in Ribnitz-Damgarten noch nicht gegeben hat“, so Körner.

Geklärt werden muss noch die Zukunft des Hortes. Zuletzt war das Gebäude des Förderzentrums in der Minsker Straße dafür im Gespräch. Noch ist dessen Zukunft ungeklärt. Im Land sollen diverse Förderzentren im Zuge der Inklusion geschlossen werden. Die Gespräche mit dem Landkreis und dem Träger des Hortes der Bernsteinschule, dem Institut Leben und Lernen, laufen.

Von Robert Niemeyer