Bildungscampus Ribnitz: Stadt hofft auf weitere Fördermittel

Ribnitz-Damgarten

Die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten bemüht sich weiterhin, weitere Fördermittel für den neuen Schulcampus an der Bernsteinschule einzuwerben. Wie Stadtarchitekt Heiko Werth in der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses der Stadtvertretung mitteilte, werde es im August einen Termin im Innenministerium mit Vertretern weiterer Ministerien geben, um diesbezüglich Möglichkeiten auszuloten. „Wir sind mit der Landesregierung im Gespräch, um zu sondieren, ob es weitere Möglichkeiten gibt, Unterstützung zu bekommen“, so Werth.

Bislang belaufe sich der Eigenanteil der Stadt auf rund 17 Millionen Euro. Insgesamt sind für das Projekt 29,5 Millionen Euro veranschlagt. Etwa 12,5 Millionen Euro sind vom Land bislang als Fördermittel in Aussicht gestellt worden.

Anzeige

Weitere Großprojekte

Weitere Fördermittel seien notwendig, „um die Stadtentwicklung in gesamter Breite voranzubringen“, so Werth weiter. Heißt: Die Realisierung des Bildungscampus dürfe nicht dazu führen, dass andere, zukünftige Projekte aus finanziellen Gründen nicht mehr umsetzbar sind. So ist beispielsweise geplant, auch den Bildungsstandort in Damgarten mit der Rudolf-Harbig-Schule und der Löwenzahn-Grundschule zu modernisieren. Auch auf der Halbinsel Pütnitz sind im Zuge der touristischen Entwicklung des Areals größere Investitionen notwendig.

Weitere OZ+ Artikel

Die Stadtverwaltung ist dabei zuversichtlich, das Budget für die Modernisierung der Bernsteinschule einzuhalten. Eine im Vergleich zur Gesamtsumme kleine Erhöhung der Kosten sei aufgrund der Corona-Krise entstanden. Ursprünglich war geplant, die neuen Klassenräume nicht mit Waschbecken auszustatten. „Aus hygienischen Gründen“, so Heiko Werth. Eine Gefahr könnte beispielsweise dann von Legionellen ausgehen. Die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie haben nun dazu geführt, dass wiederum aus hygienischen Gründen doch Waschbecken installiert werden. Knapp 100 000 Euro kostet dies zusätzlich.

Knapp zwei Jahre Bauzeit

Am 21. September sollen die Bauarbeiten in der Demmlerstraße in Ribnitz beginnen. Stück für Stück werden nun die einzelnen Aufträge ausgeschrieben, aufgrund ihres Finanzvolumens zum Großteil europaweit. „Das ist auch neu für uns. Für Bauleistungen haben wir das bislang so noch nicht gemacht“, so Heiko Werth.

Geplant ist der Neubau einer Grundschule. Die Demmler-Schule soll grundhaft saniert werden. Hier wird nach Fertigstellung die Orientierungsstufe unterrichtet. Außerdem sollen auch die Außen- und Sportanlagen erneuert werden. Unter anderem soll eine neue Einfeld-Sporthalle gebaut werden. Ziel ist es, diese Bauarbeiten zum Start des Schuljahres 2022/23 abzuschließen.

In dieser Woche wurde die sogenannte Modulschule fertiggestellt. Hier werden in den kommenden zwei Jahren die Schüler der Orientierungsstufe unterrichtet. Die Grundschule ist in den Schulstandort in der Straße Mühlenberg umgezogen.

Von Robert Niemeyer