Bio-Fleisch aus Born ist der Renner: „Die Kunden schauen nicht mehr nach dem Preis“

Biofleisch ist in aller Munde – jedenfalls hat Grit Maaß diesen Eindruck. Die Bartherin muss es wissen, schließlich verkauft sie die Erzeugnisse des Guts Darß im Hofladen in Born. Nach den Erkenntnissen im Zusammenhang mit den Infektionen von etlichen Beschäftigten in den Tönnies-Schlachtereien hat bei Verbrauchern ein Umdenken eingesetzt, so die Erfahrung der Verkäuferin im Hofladen des Guts Darß in Born.

„Es wird gekauft ohne Ende“, sagt Grit Maaß. Und auf den Preis wird gar nicht mehr geguckt. Die Kunden lassen sich regional erzeugtes Fleisch mehr kosten als Erzeugnisse unbekannter Herkunft im Discounter. „Wir werden immer wieder gefragt, ob das Fleisch im Hofladen wirklich in der Region produziert wurde.“

Umdenken

Nach den Ereignissen um den Fleischmagnaten Tönnies hat ein Umdenken eingesetzt, ist Grit Maaß überzeugt. Fleisch kommt nicht mehr jeden beziehungsweise jeden zweiten Tag auf den Tisch. Lieber einmal in der Woche, dann aber mit besserer Qualität – das ist aktuell am Kaufverhalten der Menschen abzulesen.

Das Gut Darß produziert ausschließlich Bio-Fleisch. Vertrieben wird das nicht allein im Hofladen auf dem Betriebsgelände in Born, sondern auch auf regionalen Märkten. Freitags beispielsweise ist der Verkaufswagen auf dem Markt in Rostock zu finden. Ein eigener Laden sollte in Zingst eingerichtet werden. Das lief laut Geschäftsführer Marc Fiege nicht so gut, sodass das Geschäft geschlossen wurde. Die Erzeugnisse gibt es nun wieder auf dem Markt in Zingst.

Produktion

Die Produktion von Fleisch, so heißt das in den Landwirtschaftsbetrieben, ist das Geschäft des Guts Darß. Heißt: Rinder, Kälber, Schafe oder Wasserbüffel weiden die Grünflächen im Wesentlichen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ab, um dann größtenteils in einer Erzeugergemeinschaft zu landen. Dieser Pool ist sodann die Basis, von der sich beispielsweise Hersteller von Babynahrung mit ihren Zutaten versorgen.

Rund 3000 Rinder hat das Gut Darß. Dazu kommen rund 380 Wasserbüffel und 1900 Schafe. Ein Teil der Erzeugnisse geht im Hofladen und auf Märkten an Frau und Mann. Der größte Teil geht an den Produzenten von Babynahrung. Und kontrolliert ganz genau. Da müssen beispielsweise notwendige Medikamentengaben wenigstens drei Wochen zurückliegen, bevor das entsprechende Fleisch verkauft werden kann.

Wasserbüffel

Mit Wasserbüffeln hat der Betrieb schon vor Jahren eine neue Strategie entwickelt. So konnten vernässte Weideflächen landwirtschaftlich genutzt werden. In einem Wasserloch zwischen Wieck und Prerow liegende Wasserbüffel sind zuletzt ein beliebtes Fotomotiv geworden.

Von Timo Richter