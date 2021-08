Groß Bisdorf

Eine der 13 Erntekronen, die derzeit bei der Erntekronenschau in Klockenhagen zu sehen ist, stammt aus Groß Bisdorf. Traditionell verarbeiteten Frauen aus Grimmen und Süderholz erntereife Ähren zu einem Schmuckstück, das jetzt von den Besuchern zur schönsten Erntekrone 2021 gewählt werden kann.

In der neuen Krone steckt jede Menge Fleißarbeit – immerhin sind 6160 einzelne Ähren hinein gebunden. 82 Arbeitsstunden waren dafür notwendig. Kerstin Notzke aus Groß Bisdorf kann dabei in jedem Jahr auf die Unterstützung ihrer 88-jährigen Mutter bauen. „Ich unterstütze gerne, denn es macht doch jedes Jahr wieder Spaß“, sagt Anneliese Homann. Sie sortiert schon Wochen zuvor geschnittene Getreidebündel. Rosemarie Schmidt ist seit 2016 regelmäßig dabei und freut sich über die Saisonbeschäftigung. „Damals kam ich zu Kerstin und wollte eigentlich eine alte Krone für die katholische Kirche reparieren lassen. Die wurde dann aber doch lieber neu gebunden“, erzählt die Seniorin, die die Ähren zu kleinen Sträußchen bündelt.

520 Getreidesträußchen verarbeitet

Das macht auch Elke Angres. Sie ist aber auch die Frau für die Statistik. Die ehemalige Lehrerin hält in einem Buch alle Arbeitsstunden und Getreidearten akribisch fest. In diesem Jahr besteht die Erntekrone aus 520 Getreidesträußchen. Die werden aus 3250 Weizenähren, 2750 Grannenweizen und 160 Gerstenähren gebildet.

Von Anfang an nimmt Landfrau Notzke an der Erntekronenschau im Freilichtmuseum Klockenhagen teil. Vordere Plätze haben ihre Kunstwerke immer belegt. Welches Getreide wird es sein, welche Schleifenfarbe soll das Kunstwerk vervollkommnen, mit oder ohne Blumen? Diese Fragen stellt sich Kerstin Notzke jedes Mal. Und auch der Transport zum Freilichtmuseum ist auch immer eine heikle Sache. Schließlich wiegt so eine Krone um die 50 Kilogramm.

Für Kerstin Notzke geht es in diesem Jahr aber noch weiter: Gemeinsam mit Damen des Grimmener Landfrauenvereins wird unter ihrer Anleitung Anfang September die Krone für das diesjährige Landeserntedankfest vom 1. bis 3. Oktober in Dobbertin gebunden.

Von rp/aj