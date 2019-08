Barth

Witzig und intelligent soll er sein, Aufmerksamkeit erregen und Werbung für die Stadt Barth machen – der neue Blog der Stadt Barth. Der Kopf hinter dem Blog „ Barth im Blick“ ist Frank Burger. Seit 1996 arbeitet der gebürtige Stralsunder, der seit 2014 in Barth lebt, als Freier Journalist, unter anderem auch für die OSTSEE-ZEITUNG.

Mit Satire kennt sich der Journalist aus. Sieben Jahre hat er beim Ostsee-Anzeiger in Grimmen ein Mal in der Woche ein satirisches Stück – den „Mittwochs-Biss“ – geschrieben. Ein Wochenrückblick mit viel Humor und bei dem der Leser auch um die Ecke denken musste. „Außer dem Faschingsclub hat sich nie einer beschwert“, sagt Frank Burger. Ein gutes Zeichen, denn Satire werde auch schnell mal falsch verstanden. Und woher kommt seine Leidenschaft für das satirische Schreiben? „Ich bin ein fröhlicher Mensch und habe ständig Ideen. Außerdem musst du einen Schuss Wahnsinn in dir haben“, sagt Blog-Autor. Denn in all seinen satirischen Texten stecke eben auch etwas Wahnsinn, im einem mehr, im anderen weniger.

Alle zwei Wochen ein neuer Beitrag

Die Idee, einen Blog für die Stadt ins Leben zu rufen, stammt von der Tourismusleiterin der Stadt, Nicole Paszehr. Dass Frank Burger genau der richtige Mann dafür ist, sei ihr schnell klar gewesen. „Ich wollte jemanden, der zwar in Barth wohnt, aber kein Original-Barther ist. Der auch mal den Finger in die Wunde legt, aber auch das Positive sieht, das man, wenn man schon immer hier lebt, gar nicht mehr wahrnimmt. Seine Schreibe ist sehr gut für den Blog geeignet, bissig und auch mit einer Portion Selbstironie.“ Auch Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig sei von der Idee gleich begeistert gewesen.

Etwa alle zwei Wochen soll ein neuer Blog-Beitrag erscheinen. Sobald die neue Internetseite der Stadt Barth online geht, soll der Blog dort platziert werden. Bis dahin findet man ihn unter diesem Link. Vier Beiträge hat der 58-Jährige bereits geschrieben und dabei unter anderem einen Blick hinter die Kulissen des Stücks „Die Wikinger kommen“ im Barther Theatergarten geworfen. „Auch hier gibt es am Ende des Textes einen Überraschungsmoment“, verrät Frank Burger. Der Sohn, der ihn bei seinem Besuch hinter die Kulissen begleitet, ist eigentlich das Kind in ihm. Die Beiträge haben bisher alle eine ganz eigene Note. „Im zweiten Text kommt beispielsweise der Wahnsinn etwas mehr durch“, sagt Frank Burger und lacht.

Die „wahre Wahrheit hinterm Eiskugel-Krieg“

Mit viel Witz, bissigem Humor und Augenzwinkern hat er sich in seinem jüngsten Beitrag dem „Eiskugel-Krieg von Barth“ gewidmet und die „wahre Wahrheit“ dahinter aufgedeckt. Der Streit zwischen den beiden Eisdielen am Hafen, ist, so vermutet Frank Burger, nämlich nur ein Marketing-Gag von zwei Barther Stadtvertretern, die „sich nach dem abendlichen Eiskugelwerfen (Gib mir die Kugel!), halb totlachend in den Armen zu liegen.“ Bei all dem Spaß und hin und wieder auch mal bissigem Humor ist Frank Burger aber eines ganz wichtig: „Ich achte bei jedem Beitrag darauf, dass ich respektvoll mit den Menschen umgehe. Ich möchte niemanden lächerlich machen“, betont der Blog-Autor.

Der fünfte Beitrag soll übrigens schon bald folgen. Geplant ist ein Interview unter dem Titel „8815 Barther vorgestellt – Teil 1“. Interviews mit Barthern soll es ab dann auf dem Blog nämlich regelmäßig geben. Und auch wenn er von einigen der 8815 Barthern eine Absage bekomme, blieben immer noch genügend übrig, die er interviewen könne, meint Frank Burger mit einem Augenzwinkern.

Mehr zur Autorin

Mehr zum Thema

Von Anika Wenning